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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بيت عانيا.. صدى البلد في المغطس أحد أقدس المواقع المسيحية في العالم.. فيديو

المغطس في نهر الأردن
المغطس في نهر الأردن

تعمد فيه المسيح ويزوره الأقباط من كل أنحاء العالم، إنه "المغطس" الذي يقع في نهر الأردن، وتعمد فيه المسيح عيسى عليه السلام، فالمغطس هو بداية المسيحية في العالم.

 

صدى البلد، ذهب إلى جولة في “المغطس” أقدس الأماكن المسيحية في العالم


تسمى منطقة المغطس أو معمودية المسيح، باسم "بيت عانيا" وتعني بيت الراهب وكان يعيش فيها الرهبان المسيحيين، وزاره رجال الدين، ويحتضن المغطس، بقايا لثلاث كنائس، وبقايا كنيستين صغار.

ويرجع السبب فى عماد السيد المسيح فى نهر الأردن لأنه المعبر إلى أرض الموعد، وكان المسيحيون الأوائل يتم تعميدهم فقط في عيد الغطاس، ليصبحوا مسيحيين، ولكن حاليا يتم التعميد في أي يوم.
 

وموقع المعمودية (المغطس) زاره العديد من الوفود العالمية والمحلية ويفخر بأن أربعة بابوات قد صلوا عند مياهه المباركة خلال الخمسين السنة الماضية حيث زاره البابا بولس السادس عام 1964 ويوحنا بولس الثاني (الذي أصبح قديسا) عام 2000 والبابا بندكتس عام 2009 والبابا فرنسيس عام 2014 .

إدراج “المغطس” في مواقع التراث العالمي

 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) على إدراج موقع معمودية السيد المسيح عليه السلام (المغطس) ضمن لائحة المواقع الخالدة للتراث العالمي، نظرا لأنه من أقدس المواقع المسيحية في العالم ويمثل شاهدا حيا على حقبة تاريخية وممارسة شعائر دينية لا تزال قائمة في الموقع حتى اليوم.
 

احتفالات الكنائس في المغطس

 

وتحتفل الكنائس الأرثوذكسية في موقع المغطس، كل عام، بعيد الغطاس وموسم الحج الأرثوذوكسي، بمشاركة عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية ورجال الدين وحضور آلاف الحجاج.

وينطلق موكب رسمي في المنطقة الأم للديانة المسيحية في العالم، يسير على الضفة الشرقية لنهر الأردن ويقام كذلك القداس الكبير ويتم فيه تقديس مياه نهر الأردن، ثم نزول المشاركين إلى النهر، وتبريك جموع الحجاج بمياهه.


ويعتبر عيد الغطاس هو يوم الحج إلى نهر الأردن المقدس (المغطس) حيث تعمد السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن حسب جميع الشواهد العقائدية والتاريخية قبل أكثر من 2000 عام.

المغطس أقدس الأماكن المسيحية في العالم نهر الأردن بيت عانيا معمودية المسيح

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