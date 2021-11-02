عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021

الذهب
الذهب

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 894 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن تعاملات الأمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 819 جنيها بارتفاع جنيهان.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 782جنيها، بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء نحو 670 جنيها، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 521 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء نحو 447 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء نحو 6,256 جنيها، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء نحو 893,714 الف جنيه، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 27,795 جنيه للأوقية.

أسعار المصنعية والدمغة 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

الذهب اسعار الذهب الجنيه الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

مدرب منتخب أنجولا: نركز على مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

وزير إيراني يحذر بلاده من أزمة محتملة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-11-2021

بسمة وهبة لـ موسيماني: لو اتعادلت مع الزمالك اطلع من الاستاد على المطار.. فيديو

شيري عادل تكشف موعد عرض مسلسل أيام وبنعيشها | خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

خلال دقائق.. سماء مصر تتزين بأول ظاهرة فلكية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يطلق النار على وجه صديقه ويدمر حياته والسبب غريب

تجميد البويضات.. طفرة طبية جديدة لحل مشكلات الخصوبة وللإنجاب بعد انقطاع الطمث

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ