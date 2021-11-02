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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صدى البلد فى حوار مع عميد كلية الزراعة الصحراوية

عميد كلية الزراعة الصحراوية: نسعى لتكون فوكة مركزا لإنتاج الحرير الطبيعي

عميد كلية الزراعة
عميد كلية الزراعة الصحراوية بمطروح

تعد كلية الزراعة الصحراوية بمطروح أحد أهم الكليات المقامة على أرض المحافظة وذلك لتوافق تلك الكلية مع الطبيعة الصحراوية التى تتميز بها مطروح .

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وقد أولت جامعة مطروح اهتماما بتلك للكلية خاصة أن محافظة مطروح تمتلك مساحات صحراوية  كبيرة تسعى الدولة إلى استغلالها  .
صدى البلد التقت والدكتور عمرو عبد الحميد رفعت عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئة جامعة مطروح للتعرف على أنشطة الكلية ودورها في تنمية المجتمع المحلى وكيفية تاهيل الطلاب لسوق العمل.

وأكد الدكتور عمر أنه تم العمل على النهوض ببعض اقسام وأنشطة الكلية مضيفا أنه تم إعادة العمل ورفع كفاءة معمل الألبان المتوقف منذ عام 2008 ليكون له دور فى المجتمع المحيط بالكلية. 
واضاف أننا  وضع خطة  لتكون فوكة مركزا لإنتاج الحرير الطبيعي وتم زراعة   450 شجرة توت وأحضرنا 20الف دودة قز كما تم تدريب الطلاب على كيفية  التربية السليمة والحفاظ على دودة القز ودراسة امراضها وكيفية أكثارها  حتى نصل لأن تكون الكلية مركز لإنتاج الحرير الطبيعي.

وأشار أنه تم انشاء وحدة لعصر الزيتون  بطاقه إنتاجية 150كيلو فى الساعة  لخدمة أهالى مطروح مع توزيع الأسمدة على المزارعين وتدريبهم على طرق الزراعة الحديثة وكيفية الوقاية من الأمراض التى تصيب الزيتون. بالإضافة إلى توزيع زجاجات لتعبئة زيت الزيتون بعد عصره عليه استيكر تم تصميمية ليساعد على تسويق منتجاتهم..

كما يتم إنشاء بئر مياه بطاقة 50الف متر مكعب من مياه الشرب لحل مشاكل نقص المياه والتى كانت تعانى منها الكلية فى الأعوام السابقة وليساهم فى الزراعة .
وعن تدريب الطلاب  ميدانيا لسوق العمل أكد عميد كلية الزراعة الصحراوية أنه يتم عمليا  تدريب الطلاب ميدانيا على كيفية الزراعة وكل ما يخص النبات والأشجار والأمراض الشائعة وكيفية الوقاية منها مع القيام بزيارات ميدانية لمدن المحافظة المختلفة لصقل خبرات الطلاب والتعرف على طرق الزراعة المختلفة.

وأوضح أن جامعة مطروح وقعت  بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الصحراء لتدريب الطلاب فى مصنع الصوف والمزارع ووحدات تربية الأغنام.
وعن بدء الدراسة والاستعداد لها بالكلية أكد    أنه تم إعلان حزمة الإجراءات الاحترازية والإرشادات اللازمة للطلاب المستجدين، بالإضافة لوضع خطة تنفيذية لإقامة أنشطة ثقافية، اجتماعية، رياضية، وترفيهية، تصقل خبرات الطلاب مع  إعلان الجداول الدراسية للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة، وتحقيق الانضباط في العملية التعليمية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة..

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