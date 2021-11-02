مصدر سعادتي.. كنده علوش تحتفل بعيد ميلاد ابنتها حياة

احتفلت الفنانة كندة علوش، بعيد ميلاد ابنتها حياة، ونشرت صورة جمعتهما، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت كنده علوش على الصورة:" حبي الذي لا ينتهي.. مصدر سعادتي .. بارك الله فيها.. اليوم حبيبتي صارت 3.. الله يحفظها ويخليها ويخليلكن ولادكن".



وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.



كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.