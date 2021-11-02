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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نسيب نجيم ضيفة منى الشاذلي ببرنامج معكم | شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، جمهورها، بمجموعة صور، من لقائها التليفزيوني ببرنامج معكم، للإعلامية منى الشاذلي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت نجيم على الصور: "صورنا الحلقة وكانت حلوة متل روحك الحلوة، منى، اتشرفت بمعرفتك، وإلى اللقاء القريب..  بخبركم عن موعد عرض الحلقة بعد كم يوم".
 

 

تفاصيل مسلسل صالون زهرة

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي. 

 

وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها. 

 

وتتسم أحداث مسلسل صالون زهرة بالكوميديا السوداء، التي تتعرض فيها صاحبة الكوافير لمواقف حياتية تتصدى لها بقوة لكنها أيضا تعاني من جرح عاطفي سابق بعدما تركها حبيبها وتزوج من غيرها. 

 

ويلعب معتصم النهار دور رئيس عصابة تهريب أموال يتورط مع زهرة بسبب أمواله التي أصبحت في حوزتها بالخطأ ويذهب لاسترجاعها لكنه ينخرط معها في مشكلاتها ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة مزيد من المواقف الكوميدية والعاطفية بينها. 

 

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر.

إطلالات نادين نسيب نجيم الفنانة نادين نسيب نجيم إطلالة نادين نسيب نجيم أخبار نادين نجيم برنامج معكم مع منى الشاذلي

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