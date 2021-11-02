تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.

وكتب آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "إنا لله وإنا اليه راجعون رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز واسكنه فسيح جناته وغفر له والهم اهله الصبر والسلوان".

وكان دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443هـ".



