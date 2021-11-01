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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يعلن نفاذ تذاكر حفل الفنانة شمس بموسم الرياض

حفل الفنانة شمس
حفل الفنانة شمس

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، عن انتهاء تذاكر حفل الفنانة شمس بموسم الرياض.

 

ومن المقرر أن يقيم حفل الفنانة شمس يوم 2 من نوفمبر الجاري، في افتتاح البوليفارد بموسم الرياض، والذي شوق المستشار تركي آل الشيخ المتابعين لحضوره وحجز التذاكر.

 

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

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يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

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