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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل شيخ يشيد بـ سينما البوليفارد: أنصح الجميع ما تفوتهم | فيديو

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أشاد المستشار تركي آل شيخ، بـ سينما البوليفارد، ونشر فيديو ترويجي، من خلال زيارته الأخيرة لها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو: في زيارتي اليوم للبوليفارد، مريت بواحدة من أجمل السينمات اللي زرتها… أنصح الجميع ما تفوتهم… عن نفسي بشوف جدولهم وبزورهم باستمرار… رائعة وفيها خصوصية وخدمتهم جميلة… أشكرهم عليها".

 

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، روَّج لانطلاق موسم الرياض 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام، منذ 20 أكتوبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

ونشر تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لـ "موسم الرياض" 2021، والذي ظهر فيه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق تركي آل الشيخ: “تخيل أكثر!”.

 

وكانت هيئة الترفيه السعودية، انطلاق موسم الرياض 2021 بنسخته الجديدة في 20 أكتوبر الماضي، حيث تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

 

وأضاف آل الشيخ في تغريدته: "إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة".

 

وستشهد 14 منطقة متفرقة في مدينة الرياض جميع الفعاليات، التي تشمل أكثر من 10 معارض عالمية و18 مسرحية عربية ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة، بالإضافة إلى توفر أفضل الخدمات بوجود أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

 

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

 

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.

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