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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية خطاب ابن الدقهلية عضوا بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

خطاب أبن الدقهلية
"خطاب" أبن الدقهلية عضوا بمجلس الوحده الاقتصادية

اختارت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ابن محافظة الدقهلية رجل الأعمال وليد خطاب، عضوا " بالهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة المجلس الوحدة الاقتصادية العربية " للمرة الثانية علي التوالي.

ووجهت الهيئة الدعوة لـ"خطاب" لحضور الاجتماع الأول لانعقاد الدورة الثانية للهيئة الاستشارية لمركز البحوث والدراسات المجلس الوحدة الاقتصادية العربية لوضع أهداف وآليات تنفيذ إستراتيجية التنمية بالوطن العربي.

واقترح "خطاب" وضع أهداف وآليات تنفيذ إستراتيجية التنمية بالوطن العربي  مؤكدا أن الخطة تتكون من 5 محاور وهي  تقليل حجم الفجوة الغذائية من خلال زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية خاصة الحبوب، وتحسين حال الميزان التجاري الزراعي العربي وإقامة هيكل صناعي حديث متكامل على المستوى العربي وانشاء مصرف عربي موحد لسهولة التمويل وحرية التحويلات بين الدول العربية اسوة بالاتحاد الاوربي و الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة الطبيعية والبشرية والمالية، ومحاولة استغلالهما أفضل استغلال ممكن ،وبما يؤدي إلى أحداث تغيير في الهيكل القطاعي للاقتصاد العربي و إقامة علاقات اقتصادية عربية متوازنة مع العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بحجم ومكونات واتجاهات التجارة الخارجية العربية.

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محافظة الدقهلية مجلس الوحدة الاقتصادية المواد الغذائية الهيئة الاستشارية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ابن الدقهليه

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