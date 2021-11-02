نهاد حجاج: قرار مركز التسوية بـ إلغاء إيقاف شيكابالا وغرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ

قال نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق لنادي الإسماعيلي، إن عقوبة اتحاد الكرة بحق اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، يجب أن تلغى.



وأضاف نهاد حجاج، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن قرار مركز التسوية بالغاء إيقاف شيكابالا وغرامة عبدالله السعيد واجب النفاذ، خاصة وأن لائحة اتحاد الكرة المصري لعام 2020 غير سارية، باعتبارها لم تنشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن :" قرار إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، كان إداريا ومركز التسوية والتحكيم، غير مختص بالنظر فيه".

وأكد: " لولا تعديل قانون الرياضة لاستمر الزمالك واتحاد الكرة، تحت إدارة لجنة مؤقتة حتى الصيف المقبل، وقرار مد الدعوة لانتخابات الجمعية العمومية؛ تم إصداره من أجل الزمالك والجبلاية".