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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 54 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو  137عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  146 ألفاً و 413 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الأسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0001
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0001
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0002
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0002
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0003
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0003
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0004
القائمة 54 لعدد 137 مواطن في 01 نوفمبر 2021_pagenumber_page-0004
وزير القوى العاملة محمد سعفان الأردن عمان مكتب التمثيل العمالي تحويل القائمة الـ 54 الضمان الاجتماعي المستحقات بلغت 146 ألفا و 413 دولارا ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري بنك القاهرة

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