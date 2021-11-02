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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، تم متابعة تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم متابعة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

 

شدد "مسعود" علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

وأضاف مسعود بأن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

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