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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في مكتبه نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها.


جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء فى بنها.

 

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وقام وفد الكنيسة بتقديم التهنئة لتولي الدكتور جمال سوسه مهام منصبه الجديد كرئيسًا للجامعة، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.


وبحث رئيس الجامعة خلال اللقاء بعض الموضوعات الخاصة بدور الجامعة في خدمة المجتمع لتأصيل روح الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ
من ناحية اخرى شارك الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها  باحتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي والتي نظمها المجلس الاعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وجاء ذلك برعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
وشهد الاحتفال تكريم مديري تحرير الدوريات العلمية التي تصدرها الجامعات والتي تم تصنيفها دوليا بقواعد بيانات كلاريفيت واسكوبس ، كما شهد الاحتفال ايضا تكريم الكليات الأكثر تأثيرا في النشر الدولي في مجال التخصص حيث كرمت كلية العلوم وكلية الطب البيطري وكلية الهندسة ببنها.


من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة أن هذا الإنجاز كان مردود لسياسات الجامعة الداعمة للبحث العلمي والنشر الدولي خلال الفترة الماضية ودعم شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن الجامعة تبنت العديد من البرامج المحفزة للبحث العلمي كبرنامج مكافآت النشر الدولي وبرنامج تمويل البحوث العلمية وبرنامج جوائز الجامعة.


شارك بالاحتفال الدكتور لطفي ابو سالم عميد كلية العلوم ، والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور السيد فؤاد القائم بعمل عميد هندسة بنها.

جامعة بنها وزير التربية والتعليم الجامعات المصرية كنيسة السيدة العذراء الكنيسة القبطية الارثوذكسية وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائب رئيس الجامعة شئون الدراسات العليا والبحوث

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