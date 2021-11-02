الامارات تعرض سفارتها فى لبنان للبيع

تحول خبر عرض دولة الإمارات العربية المتحدة لسفارتها في بيروت للبيع الذي كشفته «شبكة صوت بيروت انترناشونال» اليوم، إلى مادة سجالية، وتصدر الـ«ترند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولات أذرع السلطة في لبنان نفيه وتكذيبه، تبنى الدكتور عبدالخالق عبدالله المقرب من الدوائر الإماراتية الخبر، وغرد قائلاً: «خبر عرض مقر سفارة ⁧‫الإمارات‬⁩ ببيروت للبيع صحيح 100%، فالإمارات تود إقامة علاقة مع دولة ⁧‫لبنان‬⁩ والحوار مع حكومة وطنية في لبنان.‬⁩. رسالة الإمارات قوية وواضحة: لا عودة إلى لبنان بعد اليوم..» بحسب صحيفة عكاظ.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية في الإمارات الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية، وتزامناً مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول: "من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات".

وأشار بالهول إلى أنه تمّت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام.