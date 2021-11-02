الإبلاغ عن 8 دايات يقمن بختان الإناث في أسيوط

بينهن يعملن بالصحة

كشفت منار كامل مصطفى مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة أسيوط عن الإبلاغ عن 8 " دايات " يعملن في ختان الإناث بمركز أبنوب من بينهن يعملن بالمنظومة الصحية وتجري النيابة العامة مع بعضهن وجاري التنسيق لضبط الآخرين متلبسين حتى يأخذن العقوبة كاملة.

وقالت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط أن من يعمل في مهنة ختان الإناث يكون مثل الحرامي يقوم بفعل جريمته بعيدا عن الأنظار وفي أوقات لا يتوقعها احد .

وأشارت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بأسيوط إلى انه تم تنظيم 195 ندوة توعية بمخاطر ختان الإناث بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بواقع 15 ندوة بكل مركز تم من خلالها التوعية بمخاطر الإناث والتعريف بالعقوبات لمن يقومون بهذه الجريمة والمشاركين فيها