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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم .. بدء المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية بالأزهر إلكترونيا

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر اليوم  الثلاثاء .
 

 وأوضح المركز الإعلامي  للجامعة أن المرحلة الثانية تستمر لمدة عشرة أيام، لافتًا إلى أن الفئات المتاح لها التقديم خلال هذه الفترة هم: الطلاب القدامى الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الأولى ( فرق النقل - الفرق النهائية) إضافة إلى الطلاب والطالبات  الجدد الملتحقين بالجامعة في العام الجديد 2021-2022م.


   وأعلن المركز الإعلامي بالجامعة أنه لن يتم تسكين أي طالب أو طالبة في المرحلة الثانية غير حاصل على تطعيم فيروس كورونا ومعه شهادة تثبت ذلك، مضيفًا أن التسجيل لهذه المرحلة يكون من خلال الرابط الآتي:
.https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage

المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية جامعة الأزهر المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الفئات المتاح لها التقديم تطعيم فيروس كورونا

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