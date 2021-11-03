مصرف الإمارات المركزي ينشئ مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إنشاء مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني لتعزيز حماية وأمن البنية التحتية الرئيسية للنظام المالي في دولة الإمارات ضد الهجمات السيبرانية.

سيشكّل مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني، الذي يتخّذُ من المصرف المركزي في أبوظبي مقراً رئيسياً له، مركزاً رائداً للعمليات الأمنية المتصلة بالقطاع المالي في دولة الإمارات، حيث سيطبّقُ المركزُ مجموعةً من أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية للتصدّي للتهديدات الأمنية ومعالجة نقاط الضعف لحماية البنية التحتية للمعلومات المتداولة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. هذا وسيوفّر المركز الدعم لجميع الأنظمة التشغيلية والتطبيقات والخدمات التي يديرها المصرف المركزي.

وسيواصل المصرف المركزي تطوير ممارساته بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرانية لردع واكتشاف وتخفيف المخاطر السيبرانية، تحقيقاً لأهدافه الاستيراتيجية المتمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة النظام المالي للدولة ومرونته.

وقال الدكتور صبري حامد العزعزي، مساعد المحافظ لشؤون قطاع العمليات التشغيلية في المصرف المركزي إن مركز عمليات الشبكات والأمن السيبراني سيعمل على تعزيز الأنظمة النقدية والمالية لدولة الإمارات، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة التي وضعها المصرف المركزي. وفي الوقت الذي تتزايد فيه التعقيدات الناجمة عن تهديدات الأمن السيبراني، فإننا نلتزم بوضع الإطار اللازم لحماية مؤسساتنا المالية وبنيتها التحتية وعملياتها والأفراد ضد هذه التهديدات، وسيعملُ هذا المركز على تحقيق مستوى أعلى من المرونة والجاهزية في القطاع المالي، كما سيساهم في تعزيز الأمن السيبراني والنمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير آلية لتبادل المعلومات المتصلة بالأمن السيبراني مع القطاع المالي والمؤسسات الدولية المعنية.