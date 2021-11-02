عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية لمتابعة الديربي الأقرب والأقوى في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة. 

وتنطلق المباراة مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

كشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الحكام المحتملين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" غالبا حكم مباراة القمة ما بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين".

كان الأهلي فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري، بينما تفوق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

الدوري الممتاز الأهلي والزمالك الأهلى الدوري المصري الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش أون تايم سبورت

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره بالعكاز.. وائل فرج يكشف تفاصيل إصابة شقيقه تامر بانزلاق غضروفي

ترشيحاتنا

تهديد بعقوبات.. أمريكا: على إثيوبيا التوصل لاتفاق مع مصر حول سد النهضة

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

إسرائيل والولايات المتحدة تطلقان تدريبا يحاكي حربا مع إيران.. تفاصيل

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تحطم طائرة في جنوب السودان ومقتل كل ركابها |شاهد

الأسرع على وجه الأرض.. لماذا يتم تغطية عيون الصقر بعد اصطياده؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

خدمة جديدة.. طريقة الاستعلام عن رصيد الدعم في بطاقة التموين

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ننشر الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

في الصباحية.. إصابة عريس بنوبة قلبية بعد هروب العروس بالمال والذهب

فيديو

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

د/علاء الشال يكتب: ماذا حدث لأخلاق الشهامة وإغاثة الملهوف والتضحية ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ