ياسمين عبد العزيز تستعرض مظاهر احتفال جمهورها بشفائها ..صور

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام ، ومن خلال خاصية الاستوى فيديو لها ظهرت من خلاله وهى تستعرض مظاهر احتفال جمهورها بها بعد شفائها .

حيث حرص جمهور ياسمين عبد العزيز على ارسال مجموعة من الهدايا الرمزية لها تعبيراً عن فرحتهم بشفائها وعودتها الى القاهرة ، ومن بين تلك الهدايا بعض من الصور لها وأخرى تجمعها بزوجها الفنان أحمد العوضى ، بالإضافة الى بعض الحلوى والورد .

الاحتفال بـشفاء ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام

أستورى ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام

استورى ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام

أستورى ياسمين عبد العزيز عبر إنستجرام

وكانت قد علقت النجمة ياسمين عبد العزيز سابقاً على عودتها إلى مصر بعد شفائها وتعافيها بشكل كامل من العمليات الجراحية التي أجرتها ، حيث قالت ياسمين عبدالعزيز في تصريح خاص لصدى البلد :" الحمد لله كله عدى ، كرم ربنا كبير".

و نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل ذلك، عدة صور من غرفتها بالمستشفى في سويسرا من خلال خاصية الاستوري على تطبيق “انستجرام” لتعلن عودتها إلى مصر وإنتهاء فترة علاجها هناك.

وكشف موقع “صدى البلد” حينها حقيقة الصورة المتداولة للنجمة ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضي والتي يزعم البعض أنها جديدة والظهور الأول لها بعد العملية.

وعلم صدى البلد أن الصورة قد تم التقاطها في فصل الشتاء الماضي منذ أشهر، حيث كان أحمد العوضي قد نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام في التاسع من شهر يوليو.

وعلى مدار شهرين تقريبا، كانت قد عانت الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية شديدة كانت سببا فى سفرها إلى الخارج بعد أن خضعت إلى عمليات جراحية فى مصر، ولكن رأى الأطباء أنه من الأفضل سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج، خاصة بعد كثير من الأقاويل حول وجود خطأ طبى تسبب فى مضاعفات الأزمة الصحية لها.

و تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة تعرضها لمضاعفات بعد قيامها بعميلة جراحية ، ودخلت على إثرها العناية المركزة بسبب خطأ طبي، جعلها تدخل في غيبوبة لفترة طويلة.

سفر إلى سويسرا

وبعد ذلك، غادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها في يوليو الماضي.

العودة والإفاقة

في 10 سبتمبر الجاري، نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عدد من الصور الخاصة لها بموقع انستجرام أثناء رحلة علاجها بالخارج، وهو أول ظهور لها منذ الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على توجيه رسالة خاصة لجمهورها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة، مستعينة بإحدى أغنيات المطربة إليسا.

وكتبت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا.

وأضافت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيها في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا .. وكفاية اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة علي خير الحمد لله.

ووجهت ياسمين عبد العزيز رسالة شكر خاصة، وقالت: “كلمة شكرا قليلة اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه إني ارد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.