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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد دعمه الكبير لحقوق الإنسان.. إفريقيا تكرم الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب جلبرت سيبيهوجو، المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة، عن عميق شكره وتقديره  للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته الكريمة للحكومة المصرية بتقديم الدعم المالي اللازم  للشبكة الإفريقية من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة داخل القارة الأفريقية.

الدعم المصري

وأوضح خلال بيان أصدره اليوم، أن دعم الرئيس السيسي للشبكة، يعبر بصدق عن مكانة مصر داخل القارة الأفريقية وما توليه من اهتمام بالمؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال تعزيز ونشر ثقافة  حقوق الإنسان.

الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها داخل قارة أفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

رؤية الشبكة

وتعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.

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إعلان ياوندي

ونشأت الشبكة، عندما اجتمعت المؤسسات الوطنية الأفريقية لأول مرة في ياوندي بالكاميرون في فبراير 1996 واعتمدت ما يسمى بإعلان ياوندي، وأنشئت وقتها لجنة تنسيق للمؤسسات الوطنية الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المكلفة بالمساعدة في تنسيق أنشطة المؤسسات الوطنية الأفريقية وتعزيز ظهورها.

وفي عام 2001 أثناء انعقاد المؤتمر الثالث للمؤسسات الوطنية الأفريقية في لومي بـ توجو، أُنشئت أمانة دائمة للمؤسسات الوطنية الأفريقية، مع تكليف لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا باستضافة الأمانة لفترة أولية مدتها 3 سنوات. وفي عام 2005، تقرر نقل الأمانة إلى كينيا، لاستضافة اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان. وتم وضع دستور توقيعه خلال المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الأفريقية في كيجالي بـ رواندا في أكتوبر 2007.

ونتج عن ذلك إنشاء الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان NANHRI بشكل رسمي ليحل محل لجنة التنسيق وإنشاء مؤسسة دائمة، على أن تكون أمانة الشبكة في نيروبي، كينيا حيث تم تسجيلها في 30 أكتوبر 2007 ككيان قانوني بموجب القانون.

الدول الأعضاء

وتضم الشبكة 35 عضوا رسميا: الجزائر، أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، الرأس الأخضر، الكونغو برازافيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكوت ديفوار، جيبوتي، مصر، اثيوبيا، الغابون، غانا، غينيا كوناكري، كينيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، جزر موريس، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، توجو، تونس، أوغندا، وزامبيا.

السيسي حقوق الإنسان الرئيس السيسي إفريقيا الدعم المالي الشبكة الأفريقية

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