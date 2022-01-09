سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

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وظهر في الصورة صفحة مزيفة للفنانة سهر الصايغ وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت سهر الصايغ "إزاي صفحة مزيفة يتم توثيقها".



وجسدت الفنانة سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا "بيت العز".



حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي‪.‬



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