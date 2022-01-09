عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

حسابات وهمية للفنانين
حسابات وهمية للفنانين

شاركت الفنانة سهر الصايغ صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

شاهد الفيديو:


وظهر في الصورة صفحة مزيفة للفنانة سهر الصايغ وذلك على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلقت سهر الصايغ "إزاي صفحة مزيفة يتم توثيقها".


وجسدت الفنانة سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا "بيت العز".


حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي‪.‬


ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي..

شاهد الفيديو:

موضوعات متعلقة

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بيقول العيال مش عياله.. سيدة تعرضت للتهديد والتشهير من طليقها

اتخذت موقفا رسميا.. استياء خليجي واسع بعد تصريحات قرداحي

ترشيحاتنا

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

الأضخم في العالم.. الإسكان: التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى لحياة كريمة 150 مليار جنيه

جاءت سجدة التلاوة أثناء قراءة القرآن وأنا بدون وضوء.. فما الحكم؟

أهالي طنطا يؤدون صلاة الجنازة على جثمان تهاني الجبالي

التأمين الصحي الشامل..جراحة تجميلية دقيقة لإصلاح تشوهات أذن طفل بمستشفى أبو خليفة

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

قائمة القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

قد الكف.. شاهد.. ولادة أصغر رضيعة في الشهر السادس|صور

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

فيديو

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن أول قاضية في مصر "فيديو"

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ