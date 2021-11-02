مقارنة بالأسعار بين هيونداي كونا وشيفروليه إكوينوكس موديل 2021 في الكويت

تنتمي كل من النسخة هيونداي كونا و شيفروليه إكوينوكس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تلقي هذه الفئة إقبالا كبيرا من أصحاب العائلات في الدول العربية ، وخاصة دولة الكويت، نسبة إلى أبعادها الهيكلية المناسبة المناسبة لطبيعة الدولة ، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

المحركات

تستمد سيارة هيونداي كونا موديل 2021 قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، و لكن يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات مع علبة تروس اوتوماتيكية، و يتمكن المحرك ان ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 205 كيلومتر في الساعة.

تأتي سيارة شيفروليه إكوينوكس بمحرك 4 سلندر تيربو، بسعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، و متاحة ايضا بمحرك 2000 سي سي، الذي ينتج قوة تبلغ 252 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

التجهيزات

وحصلت سيارة هيونداي من الداخل على نظام صوتي و ترفيهي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد أوتو، إلى جانب منظومة الشبكات الامامية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تتضمن سيارة شيفروليه إكوينوكس موديل 2022 نظام Infotainment 3 مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، ونظام صوتي بست مكبرات صوت ، ومخرجين USB ، و بلوتوث و أندرويد أوتو ، و أبل كاربلاي ، ونقطة اتصال Wi-Fi، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

عوامل الأمان

ودعمت هيونداي كونا الكهربائية بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل، فرامل مانعة للانغلاق، و فرامل ذاتية الحركة، مع خاصية التنبيه عند التصادم المسبق، و خاصية التحذير عند الخروج من المسار، و مستشعرات الحركة و الاصطفاف، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

تتضمن سيارة شيفروليه إكوينوكس وسائل المساعدة القياسية للسائق، كاميرا الرؤية الخلفية ، وتحذير مغادرة الحارة ، ومساعدة حارة السير ، والتحذير من الاصطدام الأمامي ، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ إلى الأمام ، واكتشاف المشاة ، وتذكير المقعد الخلفي ، ونظام Chevy Teen Driver والذي يتيح لك القيام بضبط السرعة، وكذلك مراقبة أداء القيادة الخاصة.

أسعار هيونداي كونا الكويت :

الفئة الأولى SEبسعر 5950 دينار.

الفئة الثانية SEL بسعر6250 دينار.

أسعار شيفروليه إكوينوكس الكويت :

الفئة الأولى LS FWD بسعر6500 دينار.

الفئة الثانية LT FWD بسعر 7000 دينار.

الفئة الثالثة PREMIER FWD بسعر 9300 دينار.