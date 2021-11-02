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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بالأسعار بين هيونداي كونا وشيفروليه إكوينوكس موديل 2021 في الكويت

مقارنة بالأسعار بين
مقارنة بالأسعار بين هيونداي كونا وشيفروليه إكوينوكس موديل 20

تنتمي كل من النسخة هيونداي كونا و شيفروليه إكوينوكس موديل 2021 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تلقي هذه الفئة إقبالا كبيرا من أصحاب العائلات في الدول العربية ، وخاصة دولة الكويت، نسبة إلى أبعادها الهيكلية المناسبة المناسبة لطبيعة الدولة ، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

المحركات 

تستمد سيارة هيونداي كونا موديل 2021 قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، و لكن يعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات مع علبة تروس اوتوماتيكية، و يتمكن المحرك ان ينتج قوة قدرها 175 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 205 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 205 كيلومتر في الساعة.

تأتي سيارة شيفروليه إكوينوكس بمحرك 4 سلندر تيربو، بسعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، و متاحة ايضا بمحرك  2000 سي سي، الذي ينتج قوة تبلغ 252 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات.

التجهيزات 

وحصلت سيارة هيونداي من الداخل على نظام صوتي و ترفيهي، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي و اندرويد أوتو، إلى جانب منظومة الشبكات الامامية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

تتضمن سيارة شيفروليه إكوينوكس موديل 2022 نظام Infotainment 3 مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات ، ونظام صوتي بست مكبرات صوت ، ومخرجين USB ، و بلوتوث و أندرويد أوتو ، و أبل كاربلاي ، ونقطة اتصال Wi-Fi، وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.

عوامل الأمان 

ودعمت هيونداي كونا الكهربائية بالعديد من مواصفات الامن و السلامة مثل، فرامل مانعة للانغلاق، و فرامل ذاتية الحركة، مع خاصية التنبيه عند التصادم المسبق، و خاصية التحذير عند الخروج من المسار، و مستشعرات الحركة و الاصطفاف، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

تتضمن سيارة شيفروليه إكوينوكس وسائل المساعدة القياسية للسائق، كاميرا الرؤية الخلفية ، وتحذير مغادرة الحارة ، ومساعدة حارة السير ، والتحذير من الاصطدام الأمامي ، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ إلى الأمام ، واكتشاف المشاة ، وتذكير المقعد الخلفي ، ونظام Chevy Teen Driver والذي يتيح لك القيام بضبط السرعة، وكذلك مراقبة أداء القيادة الخاصة.

أسعار هيونداي كونا الكويت :

الفئة الأولى  SEبسعر 5950  دينار.

الفئة الثانية  SEL بسعر6250 دينار.

أسعار شيفروليه إكوينوكس الكويت :

الفئة الأولى  LS FWD بسعر6500  دينار.

الفئة الثانية  LT FWD بسعر 7000  دينار.

الفئة الثالثة  PREMIER FWD      بسعر  9300 دينار.

هيونداي وشيفروليه كونا إكوينوكس هيونداي كونا شيفروليه إكوينوكس الكويت

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