شاهد.. الحصة التدريبية الأولى لـ توتنهام تحت قيادة أنطونيو كونتي

خاض فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الأولى له، تحت قيادة أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للفريق.

ونشر حساب نادي توتنهام عبر موقع “ تويتر” صورًا لـ كونتي أثناء قيادته لمران توتنهام، معلقًا “بعد ظهر هذا اليوم في هوتسبير واي، التقى مدربنا الجديد بالفريق وراقب التدريبات”.

وكان نادي توتنهام قد أعلن اليوم، الثلاثاء، تعاقده مع الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق، خلفًا للبرتغالي المقال نونو سانتو.

ويستعد توتنهام لمواجهة فيتيسه الهولندي، يوم الخميس المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.