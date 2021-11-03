عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث أكاديمي ضمن برنامج الحدود الاقتصادية

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA  عن وظيفة باحث أكاديمي في اقتصاديات فرص الحياة المتساوية ضمن برنامج الحدود الاقتصادية،
وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA  بالنمسا على أن يباشر المرشح مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن.

txt

وزارة التعليم العالي تدعم مشروعات تخرج الطلاب.. ومعهد بحوث الإلكترونيات: التشريعات الجديدة تدل على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية

txt

وزير التعليم العالي يتلقى تقريراً حول فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021

وأوضحت أنه سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بمعدل 8 ساعات في الأسبوع سيتم توزيعها بالاتفاق مع مدير البرنامج.

بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح:

- درجة الدكتوراه في الإقتصاد

- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في الإقتصاد والعلوم المتعلقة

-مهارات كبيرة في النمذجة وكفاءة البرمجة التي تتعلق بالنمذجة

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والتميز في مهارات العرض

- لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي.
 

التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا معهد بحوث الإلكترونيات المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA

موضوعات متعلقة

وزارة التعليم العالي تدعم مشروعات تخرج الطلاب.. ومعهد بحوث الإلكترونيات: التشريعات الجديدة تدل على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية

تحالف المعرفة والتكنولوجيا: أكاديمية البحث العلمي تساعد في تنفيذ مشروعات التخرج

عبد الغفار يتلقى تقريراً حول فوز دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021

وزير التعليم العالي يتلقى تقريراً حول فوز مدينة دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021

اليوم.. آخر فرصة للتقديم على منح تشيفننج للعام الأكاديمي 2022 - 2023

تأثير إيجابي لدعم النشر الدولي على تصنيف الجامعات.. وصول الأبحاث العلمية المنشورة لـ 21709 عام 2020.. وفوز جامعة المنصورة بالمركز الأول ضمن الأكثر تأثيرا

الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم التعليم العالي بـ 35 مليون دولار

التعليم العالي: منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا بالجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

بين ترامب وبايدن.. كيف تغيرت ملامح مترجمة إيطالية عندما التقت رؤساء أمريكا؟

ننشر أول صور لمحتجز رهائن الفيوم.. والشرطة تحاول تحريرهم

أول لقاء بعد وفاة دلال عبد العزيز .. رسالة حزينة من ميرفت أمين

سوق المستعمل..سعر سوبارو XV موديل 2019

هواوي تستعد لإطلاق ساعة ذكية تعمل على قياس ضغط الدم بدقة

دعاء للزواج من شخص تريده .. ردده لتنال مرادك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

هجوم متعمد.. مصر تطالب بتحقيق فوري في إطلاق النار على 10 من جنودها بإفريقيا الوسطى

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

بكين تستعد للطوارئ.. لماذا تدعو الحكومة الصينية الشعب إلى تخزين احتياجاته؟

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ