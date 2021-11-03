البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث أكاديمي ضمن برنامج الحدود الاقتصادية

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث أكاديمي في اقتصاديات فرص الحياة المتساوية ضمن برنامج الحدود الاقتصادية،

وكل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقرIIASA بالنمسا على أن يباشر المرشح مهام وظيفته في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت أنه سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي للعمل بعض الوقت لمدة عام، بمعدل 8 ساعات في الأسبوع سيتم توزيعها بالاتفاق مع مدير البرنامج.

بعض الشروط الواجب توافرها في المرشح:

- درجة الدكتوراه في الإقتصاد

- سجل نشر في الدوريات الرائدة عالية التأثير في الإقتصاد والعلوم المتعلقة

-مهارات كبيرة في النمذجة وكفاءة البرمجة التي تتعلق بالنمذجة

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية والتميز في مهارات العرض

- لمزيد من التفاصيل عن كيفية التقديم وشروط الترشح يرجى زيارة الرابط التالي.

