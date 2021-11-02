اكد الاعلامى سيف زاهر، أن الطريق الوحيد لعودة موسمياني إلى قلب جمهور الأهلي هو الفوز على الزمالك ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب سيف زاهر “ الفوز على الزمالك بنسبة لموسمياني هو الطريق للعودة إلى قلب جمهور الأهلي”.

وتتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية لمتابعة الديربي الأقرب والأقوى في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

وتنطلق المباراة مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

كشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

