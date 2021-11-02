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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحداد يكشف عن الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا للأطفال .. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ، إن لقاح " فايزر " من اللقاحات الأمنة على الأطفال ، معقبا :" زيه زي أي لقاح لو أبنك تعبان وعنده حرارة بنأجل التطعيم  .. مفيش موانع لأي مرض بالعكس الأطفال اللي عندهم السكر والكبد ليهم أولوية اللقاح لضعف مناعتهم" .

وأضاف الدكتور أمجد الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الدولة تتجه لحمالات الشوارع والنوادي حاليا ، وليست مراكز اللقاح فقط ، بالإضافة للعربات المتنقلة بالمدارس ، متابعا :" الدولة تفتتح يوميا مراكز لقاحات وأخذ اللقاحات أصبح فوريا وهي خطوة هامة لتطعيم فئة كبيرة .. لا حلول لهذا الوباء إلا باللقاحات " .

وأشار " الحداد " ، إلى أن هناك اقبال كبير جدا من فئات المجتمع ، وهناك فئات لازالت تستند لشائعات السوشيال ميديا ولديها مخاوف من اللقاح .. وهي اشاعات مغرضة ". 


وأردف " الحداد " ، أن فئة الأطفال ضمن أكبر الفئات التي تتعرض لإصابات بالغة بسبب العدوى ، وبالتاي فإن تطعيم ذلك السن مهم وضروري ، خاصة مع الموجة الرابعة الأكثر انتشارا .

وأكد " الحداد " ، أنه حتى الآن لم تظهر أية أثار جانبية للأطفال الذين تلقوا لقاح " فايزر " بالخارج ، معقبا : " النتائج إيجابية ونسبة نقل العدوى أصبحت قليلة جدا " . 

الحداد أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة توك شو استشارى الحساسية والمناعة 12 مليون جرعة من لقاح فايزر

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