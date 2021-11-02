الحداد يكشف عن الفئات الأولى بالتطعيم بلقاح كورونا للأطفال .. فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ، إن لقاح " فايزر " من اللقاحات الأمنة على الأطفال ، معقبا :" زيه زي أي لقاح لو أبنك تعبان وعنده حرارة بنأجل التطعيم .. مفيش موانع لأي مرض بالعكس الأطفال اللي عندهم السكر والكبد ليهم أولوية اللقاح لضعف مناعتهم" .

وأضاف الدكتور أمجد الحداد ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن الدولة تتجه لحمالات الشوارع والنوادي حاليا ، وليست مراكز اللقاح فقط ، بالإضافة للعربات المتنقلة بالمدارس ، متابعا :" الدولة تفتتح يوميا مراكز لقاحات وأخذ اللقاحات أصبح فوريا وهي خطوة هامة لتطعيم فئة كبيرة .. لا حلول لهذا الوباء إلا باللقاحات " .

وأشار " الحداد " ، إلى أن هناك اقبال كبير جدا من فئات المجتمع ، وهناك فئات لازالت تستند لشائعات السوشيال ميديا ولديها مخاوف من اللقاح .. وهي اشاعات مغرضة ".



وأردف " الحداد " ، أن فئة الأطفال ضمن أكبر الفئات التي تتعرض لإصابات بالغة بسبب العدوى ، وبالتاي فإن تطعيم ذلك السن مهم وضروري ، خاصة مع الموجة الرابعة الأكثر انتشارا .

وأكد " الحداد " ، أنه حتى الآن لم تظهر أية أثار جانبية للأطفال الذين تلقوا لقاح " فايزر " بالخارج ، معقبا : " النتائج إيجابية ونسبة نقل العدوى أصبحت قليلة جدا " .