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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: مناهجنا الجديدة تدرس في جميع المدارس الحكومية والخاصة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحصول على تعليم جيد لجميع فئات المجتمع ودون تمييز من أهم حقوق الإنسان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه لتحقيق هذا من التعليم 2.0 شرعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المناهج من مرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني ووصل حالياً إلى الصف الرابع الابتدائي علي مستوي بناء المواد التعليمية (الكتب وأدلة المعلم) وإلى الصف السادس على مستوى بناء أطر المناهج، ويستهدف هذا التطوير كل مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “يتم تطبيق هذه المناهج المطورة علي نطاق جمهورية مصر العربية لجميع المدارس الحكومية والخاصة”.

‏‎وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المناهج المطورة مناهج وثيقة الصلة بتحديات القرن الحادي والعشرين؛ تستهدف المواطنة من خلال إعادة بناء المصري القادر علي التفكير والابتكار ، وحيث يتم تغيير الطريقة التي يتعلم بها الطلاب ويتم تقييمهم من خلالها، و تلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا في عمليتي التعليم والتعلم ، وكانت كذلك من أهداف التعليم 2.0 تخريج متعلم مفكر مبدع، مستمراً في التعليم والتعلم ولديه قدرات تنافسية، مؤمنا بقيم العمل، ومن ثم تم تحديد ثلاثة ركائز أساسية لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية، والقيم الداعمة وثالثهما القضايا التحديات التي يواجهها المتعلم محليًا وعالميًا.

التربية والتعليم التعليم التعليم 2 0 تطوير المناهج رياض الأطفال

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