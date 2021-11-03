ع الدوغري لـ أحمد سعد ومصطفى حجاج تتجاوز 3 ملايين مشاهدة

حقق كليب ع الدوغري للفنانين أحمد سعد ومصطفى حجاج، 3 ملايين و100 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحه في 22 سبتمبر الماضي.

وطرح الفنان احمد سعد ديو “ع الدوغرى” الذى يجمعه بالفنان مصطفى حجاج عبر قناته الرسمية باليوتيوب.

أغنية "ع الدوغري" طرحتها شركة " هانى محروس “ NJ Music Production “ بتعاون مع مزيكا وهى الأن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع موسيقى احمد حسام و الهامى دهيمة.. وتقول كلماتها: ”احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش .. وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش”.

وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني وأشادا بهذا التعاون، ووضحت حالة التفاهم والحب بين الثنائي أثناء كواليس التصوير الفوتوغرافى بستوديو المصور شريف قمر حيث جمع بين الثنائى العديد من المواقف الطريفة.

كلمات الأغنية :

إحنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس

ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فابلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش.

(إبلع)

ع الدوغري وكفاءه

سايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش

ع الدوغري وكفاءه

سايقين الدنيا سواقه

لو إيه مايعطلناش

إحنا التقال ف مجالنا وف مكاننا

لينا شنه ورنه وإختصاص

سكتنا عدله وسالكه وفيها بركه

جامدين قوي وضد الرصاص

نبصم ونمشي ومانتنسخشي فوق ماتقاوحشي ويا الكبار

سمعتنا نمره أولى

وآخر رجوله كراسينا ملك

ومش إيجار

ع الدوغري وكفاءه

سايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش

ع الدوغري وكفاءه

سايقين الدنيا سواقه

لو إيه مايعطلناش

إحنا أسامي كبيره

وإنتوا عيره

مالكوش مابينا سيره يا أقذام

إنتوا نسيتوا إنتوا مين

إنصاص ومتساقين

وإحنا اللي ف إيدينا اللجام

ندخل خناقه

آخر جراءه

جوه البطاقه مكتوب أسود

سكاكينا حاميه نار

بتجري أي فار

كلمتنا أتقل م العقود

أزمة أحمد سعد والنقابة

حرص موقع “صدى البلد” على التواصل مع الفنان أحمد سعد، لمعرفة تعليقه على قرار نقابة المهن الموسيقية بتغريمه 20 ألف جنيه.

وقال أحمد سعد في تصريح لـ “صدى البلد”: “معنديش رد” وأضاف: “إستأنفت نشاطي الفني وأقوم بتسجيل أغنية جديدة”.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية، تطبيق غرامة على أي مطرب يقوم بالغناء على الفلاشة "بلاي باك"، مشددة على ضرورة وجود الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى ثمانية عازفين.

وأول من طبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بسبب إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر بطريقة البلاي باك، وقد صاحبه 4 فقط من عازفي الإيقاع وكان الأداء بطريقة البلاي باك.

وتم تصوير الحفل وإرساله للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي تواصل مع مجلس الإدارة وأكد أنه لاتهاون ولا إستثناء في تطبيق قرارات النقابة.

عقوبة أحمد سعد

وقررت نقابة المهن الموسيقية، تغريم المطرب أحمد سعد 20 ألف جنيه، وإنذاره بعدم تكرار الغناء على الفلاشة (بلاي باك)، وفي حال التكرار تتم إحالته لمجلس التأديب وله كافة الصلاحيات طبقاً للقانون.

وأكد الفنان هاني شاكر أن هذا القرار عام ويطبق على جميع من يخالف قرارات النقابة بلا تمييز وأن النقابة عازمة بكل حزم علي المضي في طريقها نحو إصلاح منظومة الموسيقى والغناء كما هي معنية بتشغيل الأعضاء وتطوير منظومتها الخدمية لأعضائها.