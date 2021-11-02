دوري أبطال أوروبا.. كريستيانو يقود مانشستر يونايتد لتعادل مثير أمام أتالانتا

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعادل مع أتالانتا الإيطالي بهدفين لمثلهما. في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سكوت ماكتومناي كان قريبًا من هز الشباك لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة، عندما سدد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتلمس أحد مدافعي أتالانتا وتغير اتجاهها، لترتطم بالقائم.

وفي الدقيقة 12، استطاع جوسيب إيليشيش تسجيل الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 12، عندما تلقى تمريرة من الجانب الأيسر من زميله دوفان زاباتا، ليسدد الكرة بباطن القدم، والتي تعامل معها ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بشكل سيء، لتدخل الشباك.

وفي الدقيقة 36، تعرض الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد للإصابة، ليتم استبداله بزميله ماسون جرينوود.

وفي الدقيقة 45، استطاع كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بعدما هيأ له برونو فيرنانديز الكرة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني، سجل الكولومبي دونفان زاباتا الهدف الثاني لـ أتالانتا في الدقيقة 58 بعد تلقيه تمرية طولية من بالومينو، كسرت مصيدة التسلل.

محاولات مانشستر يونايتد للتسجيل استمرت، وأبى رونالدو أن يترك سولشاير وفريقه يتلقون الخسارة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 91 بتسديدة رائعة على الطائر، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ورصيد أتالانتا للنقطة الخامسة في المركز الثالث.

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: رافاييل فاران - هاري ماجواير - إيريك بايلي

خط الوسط: إيرون وان بيساكا - سكوت ماكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - لوك شاو

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - كريستيانو رونالدو