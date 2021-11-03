تعرف على آخر مستجدات الموقف الخاص بمشروعات "حياة كريمة" بدمياط

محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد بإجمالى ٢١٩ تابعا، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة" و أيضاً ممثلى جهات الأوقاف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى، وعدد من المعنيين بالملف.

وتناول الاجتماع متابعة آخر التطورات بشأن قطع الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مجمعات خدمات حكومية و زراعية و بيطرية ببعض القرى، وذلك للبدء فى تنفيذ هذه المشروعات، كما تابعت "محافظ دمياط" مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ما تم اتخاذه من خطوات مُتعلقة بمشروعات تأهيل الكبارى بعدد من قرى كفر سعد.

وفى سياق متصل اطلعت "الدكتورة منال عوض" على الموقف الحالى لبعض المشروعات المدرجة بالقطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على المعدلات التنفيذية الخاصة بهم للتأكد من تنفيذهم طبقاً للاشتراطات الخاصة بكل قطاع وأيضاً الجداول الزمنية المحددة.

فيما وقد وجهت "المحافظ" بإزالة كافة المعوقات التى تواجه أى مشروع، مشددة على جميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق فيما بينهم لاتخاذ خطوات و معدلات تنفيذية سريعة لتحقيق ما يستهدفه هذا المشروع القومى الهام، لتطوير الريف وتغطية جميع قرى مركز كفر سعد بالخدمات المختلفة .

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