أجهزة الأمن بالفيوم تواصل جهودها لتحرير المحتجزين من قبل مسجل خطر

مازال الوضع كما هو عليه الآن بميدان عبد المنعم رياض بالفيوم، حيث تتمركز قوات أمن الفيوم بالقرب من محيط منزل مسجل خطر قتل زوجته وأطلق النيران على صديق له أصابه بإصابات بالغة، واحتجز نجله وحماته واثنين من أبناء شقيقة زوجته .

كما تمكن شخصان من الفرار بعد احتجازهما من أحد الأشخاص فى منزل المسجل خطر ، بعد استدراجه لهما إلى منزلة وأعد لهما كمينًا بحجة مساعدته فى شيء ما، وعقب وصولهما الى المنزل قام باحتجازهما داخل المنزل ومعهما زوجته وابنه وحماته وأثنان من أبناء شقيقة زوجته .

ثم أطلق عيارا ناريا وقام أحد الأشخاص بالطريق بالاتصال بأجهزة الأمن والتى تواجدت على الفور الى مكان البلاغ ، وتبين صحته .

حيث شهدت منطقة الطريق الدائرى بميدان عبد المنعم رياض ، واقعة قيام مواطن باحتجاز زوجته وابنه وحماته واثنين من أبناء شقيقة زوجته، واحد أقاربها وصديقه، وإطلاق النيران لمنع خروجهم من المنزل، وتتواجد قوات الشرطة بمحيط المنزل وفرضت كردونًا أمنيًا.

كانت قوات الشرطة بمحافظة الفيوم تلقت إخطارا بصدور صوت عيار ناري يخرج من أحد المنازل المقيم بقطعة أرض زراعية بالطريق الدائري بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ، وتبين أن مواطنا نشب بينه وبين زوجته خلافا فقام باحتجازها وابنه داخل المنزل ومنع خروجها، وفور وصول قوات الأمن أعتلى سطح المنزل وقام بإطلاق أعيرة فى الهواء لإرهابهم، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني حول المنزل تمهيدًا لدخوله والتحقق من الواقعة ولم تبادره القوات النيران خوفا على سلامة المحتجزين بالمنزل .