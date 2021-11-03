انهيار شركات طاقة جديدة في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز

أعلنت 3 شركات بريطانية لبيع الكهرباء بالتجزئة التوقف عن العمل ليصل إجمالي عدد الشركات التي توقفت عن العمل منذ أغسطس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 18 شركة، ما يجبر أكثر من 2 مليون أسرة على تغيير المورِد.

وقالت وكالة "بلومبيرج" إن الشركات الثلاث الجديدة التي انهارت هي "أومني إنيرجي" و"أم باور يو كيه" و "زيبرا باور" التي تخدم معا 21.400 منزل.

كما توقفت شركة "بلو جرين إنرجي سيرفسيز ليمتد"، التي كانت تزود 5,900 منزل، عن التداول الإثنين، حيث ظلت أسعار الغاز الطبيعي والطاقة عند 3 أضعاف المستويات المعتادة لهذا الوقت من العام.

فيما قال جهاز تنظيم قطاع الكهرباء في بريطانيا "أوفجيم" في بيان "في الأسابيع الأخيرة كانت هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار الغاز العالمية وهو ما يضع ضغوطا مالية على شركات بيع الكهرباء".

ويأتي انهيار الشركات الجديدة في أعقاب تحذير وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتينج، من انهيار مزيد من شركات الكهرباء في البلاد بسبب ارتفاع الأسعار.

وكانت شركة توريد الكهرباء البريطانية "أومني إنيرجي" قد أبلغت جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني عزمها وقف نشاطها وطلبت منه تعيين شركة جديدة لتزويد عملائها بالكهرباء.

والشهر الماضي، أعلن جهاز تنظيم قطاع الطاقة عزمه إنشاء صندوق لتقديم ائتمانات طوارئ للعملاء، الذين لا يتمكنوا من دفع فواتيرهم، بعد ارتفاع أسعار الجملة إلى مستويات قياسية.

من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" إن خطط "أوفجيم" لإعادة تصميم سقف الأسعار لن تساعد على الأرجح المورِدين خلال الشتاء الجاري.

وقالت الوكالة "سيواصل الموردين تكبد الخسائر من فرق السعر بين أسعار الطاقة الفورية (بقدر عدم تحوطهم) وسقف الأسعار خلال الشتاء الجاري".