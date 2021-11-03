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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم| سهير البابلي في حالة حرجة.. وأسماء مصطفى مازالت بالمستشفى

صدى البلد

تعرض عدد من النجوم خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بين إصابات بفيروس كورونا، وحالات مرضية خاصة جعلتهم حديث السوشيال ميديا، ويهتم الجمهور بمتابعة تفاصيل حالتهم باستمرار.. وهذه أبرز تطوراتهم الصحية ..

سهير البابلي 

قالت نيفين الناقوري ، ابنة الفنانة سهير البابلي ، تعليقا على الحالة الصحية لوالدتها ، إنه جراء قيام والدتها بعملية في الكبد ، وتناولها لكمية كبيرة من الأدوية ، تسبب ذلك مع القوت في التأثير على مناعتها ، وتعرضها لوعكات صحية ، معقبة: "مامي قوية وبتستحمل".

وأضافت نيفين الناقوري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة ": أنه لأول مرة تحدث لها نوبات قلبية ، وذلك بعد تعرضها لـ " مياه على الرئة "، وذلك بسبب هبوط سكري فظيع  .

وتابعت " الناقوري " ، أنه بعد تعرضها لهبوط حد في سكر الدم ، توقفت عضلة القلب في اليوم التالي، معقبة : "حسيت أن الحياة وقفت بس الحمد لله ظبطوا الموضوع" .

وأرفدت " الناقوري " ، أنها تعرضت لمشاكل مجددا في الكبد، وحالتها حرجة جدا ، مسترسلة : "قولتلهم يعني مامي هتفضل كده متعرفش تتكلم ؟ .. حالتها حرجة بس هي لسه عندها شيء من الوعي".

وأوضحت “ الناقوري “:”أنها تعرضت للغبطة كبيرة جدا في وظائف جسمها ، وهي لازالت في المستشفى منذ 10 أيام”.

أسماء مصطفى

كشف أدمن الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تطورات حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وكتبت الصفحة الرسمية للإعلامية :"أسماء لا تزال فى المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا الدعاء ". 

نشرت الإعلامية أسماء مصطفى حبيب، مقدمة برنامج “هذا الصباح” على شاشاة إكسترا نيوز بوست عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل “فيسبوك”.

وروت فيه أسماء عن معاناتها بعد إصابتها بالسرطان وكتبت: "أمي ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلائها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسألني كنت أقولها عايزة أتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص  زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى".

وأضافت أسماء: "وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا إحنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها، المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى، ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا".

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عضلة القلب توقفت.. تفاصيل المعاناة الصحية للفنانة سهير البابلي

 أحمد فلوكس

أعلنت رابيا زوجة الفنان أحمد فلوكس، عن إصابة زوجها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت "زوجة فلوكس"، عبر حسابها على «انستجرام»: "أحمد فلوكس إيجابي كورونا.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة كل من: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

كريم محسن 

المطرب كريم محسن، إصابته بفيروس كورونا، من خلال صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر كريم محسن نتيجة التحاليل والفحوصات الخاصة بكورونا،  وعلق قائلاً : "الحمدلله على كل شيء ادعولى محتاج دعواتكم إيجابي كورونا" وحرص الجمهور على الدعاء له.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان كريم محسن،  البوم "قابل بقى" الذي طرحه على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 14 أغنية، وقدم أغنية من ألحانه للمطرب علي كاكولي بعنوان "النفخة الكدابة".

سهير البابلى أسماء مصطفى احمد فلوكس كريم محسن الحالة الصحية

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