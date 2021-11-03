إجراء الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية الجدد.. اليوم وغدا

تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا اليوم وغدا ، إجراءات الكشف الطبي لمعاوني النيابة الجدد من دفعتي ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ والتي تجرى بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس وبحضور المستشار عمر مروان - وزير العدل، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ وذلك بمقر وزارة العدل.

واستُهلت مراسم أداء اليمين بكلمة ألقاها المستشار عزت أبو زيد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، رحب فيها المستشار عمر مروان - وزير العدل ، مهنئًا معاوني النيابة الجدد ووجه تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرار تعيين الدفعتين، كما طالب الأعضاء الجدد، أن يكونوا على قدر المسؤولية لحمل رسالة العدالة المقدسة.

وأكد ضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون وتحقيق العدالة، وأنهى كلمته ، مؤكدًا على دور أعضاء النيابة الإدارية المقدس في حماية الوطن، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون .

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، المعاونين الجدد، وطالبهم بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة.



وأكد أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد وحماية المال العام لإقامة دولة القانون تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي الختام، قام كل من المستشار عمر مروان - وزير العدل، المستشار عزت أبو زيد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتبادل الدروع التذكارية.