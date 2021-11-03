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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية

صدى البلد

 انطلقت ،اليوم /الأربعاء/، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية (إدارة السياسات السكانية- الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية)، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وبمشاركة خبراء ومسؤولين من المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية.


وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها تعزيز قدرات الباحثين والمختصين في الشأن السكاني حول استعمال البرمجيات الحديثة RAPID وDEMDIV في وضع تقديرات لآفاق تطور الديناميكيات السكانية، وتحضير وتنسيق المواقف العربية للجنة السكان والتنمية الدورة 55 للعام 2022 وموضوعها "السكان والتنمية المستدامة، النمو الاقتصادي".

 

وتابعت: إلى جانب ذلك تأثير التغيرات المناخية على السكان في المنطقة العربية، فصلا عن المراجعة الإقليمية الثلاثون لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994،(5) تدريب الدول العربية على استخدام مؤشر السكان والتنميةPDCI، (6) إطلاق الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني.


وأضافت أن الاجتماع سيوصي بالأولويات التي سوف يعمل عليها المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته القادمة، مشيرة إلى أن الاجتماع يعقد في وقت دقيق وعقب يومين من انطلاق قمة تغير المناخ، والتي تدفعنا للتذكير بالعلاقة الوثيقة بين النمو السكاني وتغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، كونها جزءا مهما من موضوع الدورة ال55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة. 


وأوضحت أنه من المقرر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي سترفع للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، لإقرارها ومن ثم اعتمادها من قبل المجلس العربي للسكان والتنمية في دورته العادية الثالثة، والتي ستعقد حضورياً برئاسة دولة الجزائر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2021.

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