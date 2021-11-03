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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش يترقب .. الزمالك فرصة محمد شريف الأخيرة لاختراق قائمة منتخب مصر

محمد شريف
محمد شريف

لا يزال موقف ضم محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى غامضا بشأن الانضمام إلى معسكر منتخب مصر المقبل استعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل ابتعاد المهاجم عن التشكيل الأساسي للأهلى فى المباراتين الماضيتين فى الدوري المصري المماز رغم نزوله كبديل فى مباراة أمس أمام البنك الأهلى وتسجيله هدف .

 وتعد مباراة الأهلى أمام الزمالك المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز هى الفيصل بالنسبة لكارلوس كيروش مدرب المنتخب بشأن أمر ضم محمد شريف من عدمه .

واستقر كيروش بشكل نهائى على عدم إعلان أسماء المحترفين كما هو كان المعتاد فى الفترة الماضية وتقرر إعلان اللاعبين المحترفين مع القائمة الكاملة ، وشهدت الساعات الماضية إرسال جهاز المنتخب قائمة المحترفين سريا إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة أنديتهم للانضمام إلى المعسكر المقبل وذلك وفقا لأجندة الاتحاد الدولى " فيفا ".

وفى الإطار ذاته ، قرر البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حضور معظم مباريات الدورى وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر للانضمام إلى معسكر .

ويرفض كيروش فكرة اقتصار قائمة المنتخب على اللاعبين الذين تواجدوا خلال معسكر المنتخب الماضى لمواجهتى ليبيا فى ظل رغبته فى تجربة عدد جديد من اللاعبين ومنحهم فرصة التواجد مع الفراعنة .

واستقر كيروش على عمل روشتة من أجل متابعة كافة مباريات الدورى الممتاز ، يأتى على رأسها حضوره المباريات بجانب حضور جهازه المعاون عدد من المباريات الأخرى ، ووجه كيروش جهازه المعاون بتقديم تقرير شامل عن كل جولة من جولات الدورى الممتاز واللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلالها .

ويرفض كيروش  نغمة أن المنتخب حسم التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل قناعاته إنه وفقا للأرقام فإن التأهل لم يحسم بعد وأن المنتخب لديه مباراتين قويتين أمام أنجولا والجابون ويجب الفوز بهما من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المتميزة .

ونجح كيروش  فى خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوءه التام فى التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية اقوية التى يتمتع بها وخبراته الكبيرة .

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