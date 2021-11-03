الجزائر.. تعليمات بتشكيل مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي

دعا وزير الصناعة الصيدلانية، الجزائري عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، المنتجين الرئيسيين للأكسجين الطبي بالجزائر إلى تشكيل مخزون استراتيجي يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج.

وبحسب وسائل إعلام محلية جاء في بيان صادر عن الوزارة، أنه "في إطار مجابهة جائحة كوفيد-19 ومتابعة الإنتاج الوطني لمادة الأكسجين الطبي, ترأس الوزير اجتماع تنسيق ومتابعة مع المنتجين الرئيسيين للأكسجين بالجزائر".

وأعطى الوزير تعليمة إلى مجموع المنتجين مفادها "تشكيل مخزون استراتيجي يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج", حسب ذات البيان الذي أشار إلى أنه "سيتم تكليف فرق من المفتشين بمهمة المراقبة الأسبوعية للاحترام الصارم لقدرات التخزين".