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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاح جديد ضد كورونا

الثامن ضد كورونا.. الصحة العالمية تمنح الضوء الأخضر للقاح كوفاكسين الهندي

الصحة العالمية تمنح
الصحة العالمية تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح كوفاكسين ا

منحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ترخيصا للاستخدام الطارئ للقاح هندي ضد فيروس كورونا، بعدما وجدته آمنًا بعد أشهر من  الاستخدام على نطاق واسع.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام لقاح كوفاكسين، الذي تم تطيره في الهند، في حالات الطوارئ ضد فيروس كورونا، مما يوفر الطمأنينة للجرعة التي سمح المنظمون في البلاد ب‘طاءها قبل وقت طويل من اكتمال اختبار السلامة والفعالية المتقدم.

وفي بيان اليوم الأربعاء ، قالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة إنها اعتمدت لقاح كوفاكسين، الذي تصنعه شركة «بهارات» للتكنولوجيا الحيوية الهندية.

وبهذه الخطوة، يصبح لقاح كوفاكسين  ثامن لقاح ضد كوفيد-19 يتلقى الضوء الأخضر من منظمة الصحة العالمية.

تم تطوير كوفاكسين  بواسطة بهارات للتكنولوجيا الحيوية بالشراكة مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية، وهي هيئة أبحاث حكومية عليا.

ويتم تصنيع اللقاح باستخدام فيروس كورونا غير نشط لتحفيز الاستجابة المناعية ويتم إعطاؤه على جرعتين.

وسمح منظم الأدوية في الهند باستخدام اللقاح في يناير ، قبل أشهر من اكتمال الاختبارات المكثفة على الأشخاص، مما أثار قلق خبراء الصحة من أن تكون الجرعة لم تحظى بالوقت الكافي للحكم على اللقاح.

وفي وقت سابق، رفضت منظمة الصحة العالمية اعتماد لقاح «كوفاكسين» الهندي المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت أنها كانت تتوقع معلومات إضافية من شركة «بهارات» للتكنولوجيا الحيوية الهندية بخصوص جرعة هذا اللقاح، لكنها لا تستطيع التقليل من شأن جهود هذه الشركة في تصنيع اللقاح قبل التوصية بلقاح للاستخدام الطارئز

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه يجب تقييم اللقاح بدقة للتأكد من أنه آمن وفعال.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في سلسلة من التغريدات عبر موقعها الرسمي على «تويتر»، إنها تدرك أن العديد من الأشخاص ينتظرون توصية منظمة الصحة العالمية بإدراج كوفاكسين في قائمة استخدام اللقاحات المعتمدة من قبل المنظمة، لكن يجب تقييم هذه اللقاحات بدقة للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

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