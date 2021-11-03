عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تنتزع آلاف المتفجرات من أراضي اليمن

صدى البلد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2021م، من انتزاع 1.759 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 11 لغماً مضاداً للأفراد، و569 لغماً مضاداً للدبابات، و1.174 ذخيرة غير متفجرة، و5 عبوات ناسفة.

ونُزع في محافظة عدن 45 لغماً مضاداً للدبابات، و164 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد، وفي محافظة الجوف تمكن فريق "مسام" من نزع 300 لغم مضاد للدبابات بمديرية الجوف، و55 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية اليتمة، وذخيرتين غير متفجرة، و143 لغماً مضاداً للدبابات بمديرية خب الشعف، كما استطاع فريق "مسام" نزع 77 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المسيمير بمحافظة لحج، و920 ذخيرة غير متفجرة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز، تمكن فريق "مسام" من نزع ذخيرتين غير متفجرة وكذلك عبوتان ناسفتان، و12 لغماً مضاداً للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد بمديرية المخا، وذخيرتان غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة ولغمان مضادان للأفراد في مديرية الوازعية، بالإضافة إلى نزع 4 ألغام مضادة للدبابات، و7 ذخائر غير متفجرة في مديرية موزع، و10 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها في شهر أكتوبر إلى 6,036 لغم، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 284 ألفاً و637 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.

 

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن قرار تسجيل سناتر الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب

السعودية تحقق إنجازا جديدا

الحبس سنة.. عقوبة منتحل صفة موظف خدمة عملاء

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

السعودية تنتزع آلاف المتفجرات من أراضي اليمن

النشرة الدينية| لكل من يعاني التقطيع في الصلاة إليك الحل الفعال.. وهل يجوز جمع الصلوات الخمس بسبب الدروس والعمل.. وأفضل صلاة بعد الفريضة.. وهل الصدقات تمحو الذنوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

تفاصيل إصابة عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرص لحاقه بمواجهتى أنجولا والجابون.. خاص

سيناريو خالتي فرنسا في القليوبية.. علقة موت لـ مُدرسة على يد زوجة أخيها وشقيقتها

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

قبل القمة.. شوبير يعلن خبرا صادما بشأن شيكابالا

من هنا بدأت حكايات المرأة والساطور.. سميحة عبد الحميد قطعت زوجها في أكياس بسبب عشيقها| نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ