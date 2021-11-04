منصة سداد أبوظبي.. حلول دفع جديدة تعزز التجربة الرقمية للخدمات الحكومية

أطلقت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وشركة "ماغناتي" حلول دفع جديدة تساهم في تعزيز وتطوير التجربة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي.

و أعلنت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة هيئة أبوظبي الرقمية و"ماغناتي"، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، عن توفير خدمتَي "سامسونج باي" و"الدفع عن طريق الرابط الالكتروني" كخيارات للدفع الرقمي ضمن منصة سداد أبوظبي، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة، والتي تتيح للمتعاملين سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية رقميا في إمارة أبوظبي.

و في الإطار ذاته، أطلقت دائرة الإسناد الحكومي ممثلة هيئة أبوظبي الرقمية وبنك أبوظبي الأول بطاقة سداد أبوظبي الائتمانية من بنك أبوظبي الأول التي تقدم للمتعاملين مزايا حصرية مثل الاسترداد النقدي بنسبة 12% على معاملات سداد أبوظبي، ونسب خاصة للاسترداد النقدي على المرافق والإنفاق على الوقود، حيث تساهم هذه الخطوات في التوجهات الحكومية الهادفة إلى توفير تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة لكافة أفراد ومجتمع إمارة أبوظبي.

و تعتبر "سداد أبوظبي" أول منصة حكومية تقدم خدمة "سامسونج باي" للدفع عبر الأجهزة المتحركة التي تتيح لحاملي أجهزة سامسونج استخدام خيار الدفع عبر الإنترنت من تطبيق المحفظة الرقمية للقيام بسداد رسوم جميع المعاملات الحكومية من خلال منظومة /تم/.

و لن يكون على مستخدمي "سامسونج باي" إدخال معلومات البطاقة المصرفية عند الدفع عبر منصة سداد أبوظبي ومنظومة /تم/ سواء باستخدام الموقع الإلكتروني لـ "تم" أو عبر تطبيق "تم" الذكي.

وعوضاً عن ذلك، أصبح بإمكانهم إدخال رقم التعريف الشخصي أو استخدام نظام البصمة لتأكيد هويتهم واستكمال كافة المدفوعات بعد وصول التنبيه إلى البريد الإلكتروني المسجل في نظام "سامسونج باي"، الذي يتميز بالأمن والسرعة وسهولة الاستخدام، ما يجعله من أكثر أساليب الدفع انتشاراً في عالم المدفوعات الرقمية.

و تقدم منصة سداد أبوظبي كذلك خاصية "الدفع عن طريق الرابط الالكتروني الجديدة لدعم نظام الخدمات الاستباقية الحكومية حيث يمكن استخدام هذه الخاصية من قبل الجهات الحكومية عند الدخول إلى بوابة حكومة أبوظبي لإعداد روابط الدفع وإرسالها إلى المتعاملين، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الصادرة عن منصة سداد أبوظبي.

و ينسجم تقديم حلول "سامسونج باي" و"الدفع عن طريق الرابط الالكتروني" مع الأهداف الحكومية الرامية إلى توفير مزيد من الخدمات الرقمية المرنة التي تتسم بالسرعة وسهولة الاستخدام.

و تساهم هذه الخطوة أيضا في تشجيع المستخدمين على زيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية، وبالتالي الحد من استخدام العملات النقدية، وبدء التحول إلى أنظمة المدفوعات الرقمية في إمارة أبوظبي.

و قالت سعادة عائشة إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: "تتمثل مهمة الهيئة في تسريع عجلة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، لتعكس رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نحو توظيف أحدث التقنيات الرقمية في خدمة المجتمع، وحماية المتعاملين عبر التركيز على الابتكار وتوفير حلول رقمية متطورة وآمنة.. وتعتبر هذه العناصر مقومات أساسية للانتقال إلى مجتمع غير نقدي.. ومن خلال الشراكة مع بنك أبوظبي الأول و"ماغناتي" يمكننا إنشاء البنى التحتية الضرورية وتوفير الحلول الرقمية المتخصصة والإجراءات السلسة التي تضمن إثراء تجربة متعاملينا، عبر توفير الوقت وتعزيز كفاءة الخدمات".

من جانبها، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول: "نحرص دائماً على تزويد عملائنا بتجربة مصرفية متكاملة تتسم بالسلاسة والبساطة ويسرنا من هذا المنطلق أن نتعاون مع دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية لتقديم حلول دفع مختلفة من ضمنها بطاقة سداد أبوظبي الائتمانية من بنك أبوظبي الأول التي تتيح للمتعاملين الاستفادة من مزايا حصرية عند إتمام معاملاتهم على منصة سداد أبوظبي.. و يلتزم بنك أبوظبي الأول بأعلى معايير التميز في الخدمات التي يقدمها لعملائه ليضمن لهم أفضل العروض التنافسية إلى جانب السرعة والكفاءة والأمان في استكمال مختلف معاملاتهم المصرفية ".

و قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغناتي": "نحن ملتزمون بدعم الرؤى الحكومية الطموحة من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أنظمة الدفع في الإمارة.. ولا شك أن دمج حلول "سامسونج باي" و"الدفع عن طريق الرابط الالكتروني" ضمن منصة سداد أبوظبي ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" سيسهم في تعزيز نمو منصة الدفع الرقمية الموحدة من خلال تمكين شرائح أكبر من المتعاملين من استخدامها".