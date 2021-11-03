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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسائل الجماهير للاعبي الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة.. فيديو

صدى البلد

تنتظر جماهير الكرة المصرية المواجهة الأقرب لهم وهي ديربي الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة. 
 

ورصدت عدسة صدى البلد رسائل الجماهير للاعبي الفريقين قبل مباراة القمة بالدوري المصري المقرر إقامتها الجمعة القادمة.
 

يقول محمد أحمد أحد جماهير الأهلي إن لاعبي الأهلي على قدر كبير من المسئولية ويملكون القدرة للفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة" وأفشة هيتألق ويرجع لمستواه لأنه نجم مباريات القمة، وأضاف آخر من جماهير الأهلي أن حسين الشحات ومحمد هاني لديهما فرصة كبيرة للعودة لمستواهما خلال هذا المباراة التي ترفع من روحهما المعنوية أثناء المشاركة.

 

وتابع أحد جماهير الزمالك أن لاعبي الزمالك بمستوى جيد والمباراة فرصة جيدة لرفع الروح المعنوية للاعبين في الدوري والبطولة الأفريقية.

 

وتنطلق المباراة مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورت».

 

وكشف موقع “football data base”، عن التصنيف العالمي للأندية، بعد انتهاء مباريات شهر أكتوبر، والذي شهد تفوق الأهلي على الزمالك، قبل قمة الجمعة المقبلة، التي ستجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

واحتل الأهلي المركز الـ 29 بـ “ 1753” نقطة، في التصنيف العالمي للأندية، بينما جاء الزمالك في المركز الـ 118 بـ “ 1600”.

 

وتصدر بايرن ميونخ الألماني، التصنيف العالمي للأندية، وحل فريق ليفربول الإنجليزي ثانيا، وتشيلسي ثالثا، ومانشستر سيتي رابعا، وريال مدريد خامسا.

وتراجع فريق برشلونة للمركز الـ 23، في التصنيف العالمي، بعد النتائج الكارثية التي قدمها الفريق، خلال شهر أكتوبر.

 

حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

في سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن الحكام المحتملين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" غالبا حكم مباراة القمة ما بين محمد عادل وإبراهيم نور الدين".

كان الأهلي فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري، بينما تفوق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

 

الدوري المصري الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك حسين الشحات محمد هاني

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