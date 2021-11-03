عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يحذر من تحول الصين إلى قوة نووية عظمى

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن الصين تعمل علي تعزيز قواتها النووية بشكل أقوي وأسرع بكثير مما توقعته أمريكا، وهو يدل علي جهود بكين العسكرية لتجاوز القوة العالمية لـ أمريكا بحلول منتصف القرن.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير لها أن عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها الصين قد يقفز إلى 700 في غضون ست سنوات، وإلى 1000 بحلول عام 2030.

ومع ذلك لم يذكر التقرير الأمريكي عدد الرؤوس التي تمتلكها الصين اليوم. ولكن قبل عام، وقال البنتاجون إن العدد كان في حدود 200، ومن المرجح أن يتضاعف بحلول نهاية هذا العقد.

إيران تنشر فيديو يوثق احتجاز ناقلة تابعة لـ أمريكا في بحر عمان

الجزائر.. المرأة والسلم والأمن أهم أولوياتنا في مجلس الأمن

وتمتلك واشنطن نحو 3750 رأسا نوويا، ولا تخطط لزيادة، وهو رقم أقل بكثير مما كان لديها في عام 2003، عندما امتلكت قرابة 10 آلاف رأس نووي.

لم يشر التقرير إلى صراع مفتوح محتمل مع الصين، لكنه يأتي متماشيا مع الرواية الأمريكية عن الجيش الصيني، وعزمه على تحدي أمريكا في كل الجوانب الحربية.

وأشار التقرير إلى أن القدرات والمفاهيم المتطورة للجيش الصيني، تعني استمرار تعاظم  قدرات الصين على القتال وكسب الحروب ضد 'عدو قوي، في إشارة لـ أمريكا.  

أمريكا واشنطن البنتاجون بكين الصين قوة نووية عظمى الجيش الصيني الجيش الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية

موضوعات متعلقة

إيران تنشر فيديو يوثق احتجاز ناقلة تابعة لـ أمريكا في بحر عمان

رئيس وزراء إسرائيل يكشف عن حادثتين بالغتي الأهمية.. تفاصيل

البرهان : حريصون على الانتقال الديمقراطي في السودان.. وحكومة تكنوقراط قريبا

تحطم طائرة في روسيا ومقتل جميع ركابها |فيديو

إطلاق سراح المعتقلين.. تطور مهم في المفاوضات بين حمدوك والبرهان

تغير المناخ يدمر الكوكب.. دولة عربية تمتلك مفتاح إنقاذ العالم

بسبب التجسس.. الولايات المتحدة تضع شركات إسرائيلية على القائمة السوداء

سفير الإمارات في واشنطن : اتفاقات أبراهام أوقفت ضم الأراضي بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

المركزي: ارتفاع الأسهم لأعلى مستوياتها في أسبوع بسبب أرباح الشركات

لا تخفيف للإجراءات.. الصحة الإيطالية : فيروس كورونا يعاود الانتشار

قوات تيجراي وأورومو علي أعتاب أديس أبابا.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة

أبطال آوروبا..بنزيما يسجل لـ ريال مدريد في شباك شاختار بعد مرور 15 دقيقة

بعد اتهام الجزائر لها.. اول رد من المغرب على مقتل 3 جزائريين

موقع أمريكي: إدارة بايدن تدعو إسرائيل للضغط على البرهان لإنهاء الأزمة بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة بشأن المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

فيديو

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ