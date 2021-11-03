عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. توقعات بتسجيل 3000 إصابة يوميا بكورونا

كورونا الأردن
كورونا الأردن

أكد أمين عام وزارة الصحة الاردنية ، مسؤول ملف كورونا في المملكة، الدكتور عادل البلبيسي، إن الوضع الوبائي في الأردن ورغم زيادة نسبة الفحوصات الايجابية ما زال مقبولاً وتحت السيطرة.

ولفت  البلبيسي خلال مقابلة أجراها مع وكالة الانباء الأردنية اليوم الأربعاء، إلى أن الزيادة في عدد الإصابات اليومية متوقعة خصوصاً مع فتح جميع القطاعات وعودة التعليم في المدارس والجامعات، مبيناً أن ما يهم الوزارة هو القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

txt

خطة حكومية للعمل على تنفيذ توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن

txt

الأردن.. عدة مناطق تشهد ظروف جوية استثنائية

ونوه  إلى أن نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لحالات كورونا مريحة ولا تتجاوز 26 بالمئة من أسرة العناية الحثيثة، و17 بالمئة لأسرة العزل، و10 بالمئة لأسرة التنفس الصناعي، كما يوجد في هذه المستشفيات 3500 سرير عزل، و1200 سرير عناية حثيثة، و1000 جهاز تنفس صناعي.

وحول الفئات العمرية التي تصاب بالفيروس، فقد ذكر  البلبيسي أن 33 بالمئة من الإصابات المؤكدة المسجلة يومياً هي من الفئة العمرية بين 10 إلى 17 سنة ، مبيناً أن هذه الفئة البالغ عددها نحو 2 مليون شخص، تسجل 620 إصابة يوميا، بما يعني أن من بين كل ألف شخص يصاب 4 أشخاص بالفيروس.

وبين أن الحالات النشطة التي تجاوز عددها 21 ألف حالة، هي مجموع الحالات المسجلة خلال 14 يوماً الماضية، موضحاً أن من يتجاوز 14 يوماً من الاصابة ينتقل إلى قائمة حالات الشفاء، أو على قائمة أسرة الشفاء في المستشفيات.

ودعا البلبيسي المصابين إلى الالتزام بإجراءات الحظر المنزلي، وعدم الاختلاط لمنع انتشار العدوى، مؤكداً أن الالتزام من الاخلاقيات التي يجب اتباعها لعدم إلحاق ضرر بالأشخاص الآخرين.

وأكد أن الأردن لن يمر بموجة كالموجات السابقة، وأنه يتوقع أن يسجل من ألفين إلى 3 آلاف حالة يومياً، مشيراً إلى دراسة جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي توقعت أن المملكة لن تشهد موجة كالموجات السابقة، وأنها لن تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يومياً.

وقال: "اننا الآن في الأسبوع الوبائي 42 و43 ونشهد ارتفاعاَ في تسجيل الاصابات اليومية، لكن المنحنى الوبائي ضمن المعقول والمتوقع، واننا لم نشهد موجة كما حصل في الاسبوع 21 و22 الذي وصلت فيه الاصابات إلى 6ر56 ألف إصابة اسبوعيا بمعدل يومي بلغ 9 آلاف إصابة".

وحول البرنامج الوطني للمطاعيم ضد فيروس كورونا، أشار البلبيسي إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل الى نحو 4 ملايين، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.6 مليون، بينما وصلت نسبة تطعيم الفئة المستهدفة إلى 60 بالمئة للجرعة الأولى، وللجرعتين 55 بالمئة، في حين يبلغ عدد الفئات المستهدفة فوق سن 18 سنة 6.4 مليون شخص. ودعا البلبيسي إلى الاقبال على تلقي المطعوم، مؤكدا أن الوصول إلى بر الأمان يتطلب إعطاء 75 بالمئة من الفئة المستهدفة جرعتي المطعوم، وأن الأردن لديه عدد من المطاعيم تبلغ 3.5 مليون جرعة كافية لنهاية العام الحالي.

وبين أن إجراءات وزارة الصحة شجعت على تلقي المطعوم، حيث أعلنت عن اعطاء المطعوم للأشخاص في أي وقت، واختيار أي نوع من المطاعيم الأربعة المتوفرة في الأردن، كما شكلت 30 فريقاً متجولاً لإعطائها في محافظات المفرق وإربد وجرش وعجلون.

وأشار إلى أن الكوادر الصحية أعطت أكثر من 8 آلاف جرعة في المفرق وإربد في الأسابيع الماضية، وتوجهت هذه الفرق إلى محافظتي جرش وعجلون، وستنتقل الأسبوع المقبل إلى محافظات الجنوب، للوصول إلى الاشخاص في مناطقهم ومنازلهم.

وحول الجرعة الثالثة المعززة، كشف البلبيسي انه يتم البحث مع لجنة الاوبئة للتوسع في إعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لجميع الفئات العمرية، وذلك لتعزيز المناعة المجتمعية بعد مرور 6 شهور من تلقي الأشخاص للجرعتين.

وقال إن الذين تلقوا مطعوم كورونا ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17 سنة، وصل إلى 180 ألفا، من أصل 3ر1 مليون شخص، مؤكدا أنه لا يوجد إلزامية لتطعيم هذه الفئة، داعياً ذويهم للموافقة على تلقي المطاعيم، لافتاً إلى أن المدارس ستطلب موافقة الاهالي لإعطاء المطاعيم للطلبة، والتواصل مع وزارة الصحة للوصول إلى المدرسة وإعطاء اللقاح.

وحول تزامن مطعوم الانفلونزا الموسمية مع مطعوم كورونا، بين أنه لا يوجد ما يمنع من أخذ المطعومين مع بعضهما بعضا بنفس الفترة لكنه "ينصح بالتباعد بين المطعومين مدة تتراوح بين 10 إلى 14 يوماً وذلك في حال ظهور مضاعفات من أي مطعوم".

ودعا الدكتور البلبيسي المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد، خصوصاً مع انتشار ظاهرة تراخي بعض المواطنين في الاجراءات الوقائية، مطالباً الجميع بعدم ملاحقة الاشاعات وانتقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، لا سيما أن الوزارة لن تخفي أي معلومة حول مستجدات الوضع الوبائي.

الأردن وزارة الصحة وزارة الصحة الأردنية الوضع الوبائي كورونا الاردن

موضوعات متعلقة

خلال لقائه بالملك عبدالله الثاني.. بوريس جونسون يشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين ورعايتهم

الأردن.. محكمة أمن الدولة تمهل عشرات المتهمين في قضايا مخدرات لتسليم أنفسهم

ترشيحاتنا

المركزي: ارتفاع الأسهم لأعلى مستوياتها في أسبوع بسبب أرباح الشركات

لا تخفيف للإجراءات.. الصحة الإيطالية : فيروس كورونا يعاود الانتشار

قوات تيجراي وأورومو علي أعتاب أديس أبابا.. تحرك عاجل من الأمم المتحدة

أبطال آوروبا..بنزيما يسجل لـ ريال مدريد في شباك شاختار بعد مرور 15 دقيقة

بعد اتهام الجزائر لها.. اول رد من المغرب على مقتل 3 جزائريين

موقع أمريكي: إدارة بايدن تدعو إسرائيل للضغط على البرهان لإنهاء الأزمة بالسودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة بشأن المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

فيديو

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ