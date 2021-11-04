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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021

تعرف على أسعار ومواصفات
تعرف على أسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021

تمكنت علامة فيات الإيطالية الشهيرة من حصد قلوب كثير من المستهلكين، نتيجة تعدد اصدارتها التي أصبحت جزء من الشوارع المصرية، بسبب مقصورتها الواسعة وارتفاعها عن الأرض بشكل مناسب .

 

كما تتميز علامة فيات الإيطالية ، بالتكنولوجيا الحديثة المقدمة فى سياراتها، وعلى رأسها الأيقونة فيات "تيبو" موديل 2021.   

 

و تتوافر السيارة فيات تيبو موديل 2021 بنسختين من فئتها السيدان والهاتشباك، ويحملان محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 152 حصان، و 127 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانوال وأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تتمتع سيارة فيات تيبو موديل 2021 بمثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مصابيح ضباب خلفية، مكيف هواء يدوي، مرايات جانبية كهربائية، زجاج خلفي كهربائي، شاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث، مخرج AUX، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

تتوفر سيارة فيات تيبو موديل 2021 بمصابيح انسيابية، بينما ترتكز على جنوط تتراوح قياساتها بين  16 بوصة ، مع موجات بارزة للهيكل الخارجي، مع مستشعرات ركن، و كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

جهزت سيارة فيات تيبو موديل 2021 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار فيات تيبو موديل 2021 مصر : 

الفئة الأولى  PACK1 بسعر197 ألف جنيه.

الفئة الثانية  PACK2 بسعر212 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  PACK1  بسعر   267 ألف  جنيه

الفئة الرابعة  POP    بسعر   287 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  PACK2 بسعر309 ألف جنيه.

الفئة السادسة  هاتشباك بسعر329 ألف جنيه.

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