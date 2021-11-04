فلتت منا.. حسن أبو الروس يشارك فيديو جديدا مع دينا الشربيني.. شاهد

نشر الفنان حسن أبو الروس مقطع فيديو يجمعه بالفنانة دينا الشربيني من جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “فاتت مننا خالص امبارح” وظهرا معا من أحد الحفلات وهما يغنيان معا أحدث أغانيهم فلتت مني.

حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

علم صدى البلد أن كل محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.

ويحاول أصدقاء مشتركين بين دينا الشربيني وعمرو دياب، من ابرزهم موسي عيسي ابن شقيقة المخرج طارق العريان وعمرو منسي العمل على إنهاء الخلاف بينهما الا ان قرار الهضبة كان نهائيا بالابتعاد.

ظهور دينا الشربيني والهضبة

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج أرب وود عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لاحدى الافراح التى يقوم بإحيائها الفنان عمرو دياب خارج القاهرة ، وقد ظهرت فى الفيديو الفنانة دينا الشربيني ضمن الحضور .



وتعد تلك المرة الأولى التى يجتمع فيها كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما ، حيث ظهرت “ الشربينى ” فى الفيديو وهى تقوم بالرقص على أغنية عمرو دياب.

عمرو دياب في إكسبو 2020

من ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

كان النجم عمرو دياب أحيا حفلًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".