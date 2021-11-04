عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلتت منا.. حسن أبو الروس يشارك فيديو جديدا مع دينا الشربيني.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان حسن أبو الروس مقطع فيديو يجمعه بالفنانة دينا الشربيني من جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “فاتت مننا خالص امبارح” وظهرا معا من أحد الحفلات وهما يغنيان معا أحدث أغانيهم فلتت مني.

txt

فلتت مني.. كيف ردت دينا الشربيني على رسالة عمرو دياب في أحد الأفراح

txt

بسبب فرح وخناقة.. دينا الشربيني تثير جدلا كبيرا على السوشيال ميديا

حقيقة عودة عمرو دياب ودينا الشربيني

علم صدى البلد أن كل محاولات الصلح بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب باءت بالفشل في ظل تمسك الأخير بقرار الابتعاد.

ويحاول أصدقاء مشتركين بين دينا الشربيني وعمرو دياب، من ابرزهم موسي عيسي ابن شقيقة المخرج طارق العريان وعمرو منسي العمل على إنهاء الخلاف بينهما الا ان قرار الهضبة كان نهائيا بالابتعاد.

ظهور دينا الشربيني والهضبة

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج أرب وود عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لاحدى الافراح التى يقوم بإحيائها الفنان عمرو دياب خارج القاهرة ، وقد ظهرت فى الفيديو الفنانة دينا الشربيني ضمن الحضور . 


وتعد تلك المرة الأولى التى يجتمع فيها كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما ، حيث ظهرت “ الشربينى ” فى الفيديو وهى تقوم بالرقص على أغنية عمرو دياب.

عمرو دياب في إكسبو 2020

من ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

كان النجم عمرو دياب أحيا حفلًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني انستجرام أخبار حسن أبو الروس أغنية “ فلتت منى

ترشيحاتنا

المطارات استعادت 70% من تشغيلها قبل كورونا.. افتتاح تطويرات مطار سفنكس فبراير المقبل

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات يرجع إلى ما قبل 83 مليون سنة

حكم قول مدد يا سيدنا الحسين .. الإفتاء ترد

بايدن يبتز مصر ويسترضي إيران.. السناتور تيد كروز: الرئيس يدعم إرهاب الإخوان وطهران

الاتحاد الأوروبي يشيد بدور مصر في مكافحة تغير المناخ

دوري أبطال أوروبا .. إنتر يهزم شيريف تيراسبول ويقتنص وصافة المجموعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات صادمة من والدة سفاح الإسماعيلية: مدمن ومريض نفسي

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

التعليم : تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي لتوعية طلاب المدارس بخطورة الشائعات

التموين تعلن احتمالية في زيادة أسعار السلع الأساسية بـ فعل عالمي |فيديو

الإغلاق قد يعود مجددا.. فيروس جديد يظهر فى الصين |تفاصيل

روسيا تستعد للحرب.. نشر 90 ألف جندي علي حدود أوكرانيا

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

المزيد

ساحة رأي

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ