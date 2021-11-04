في ظل انتشار الفيروسات.. تعرف على أسباب وأعراض وعلاج التهاب الحلق عند الأطفال .. تسبب العدوى البكتيريا العقدية

تتفاعل الأجسام المضادة ضد البكتيريا

تسبب عدوى الحلق بكتيريا العقدية

الأطعمة الحارة تسبب التهاب الحلق

يمكن أن تسبب عدوى الحلق بالبكتيريا العقدية التهاب البلعوم الحاد أو التهاب الحلق العقدي، هذا عادة ما يسبب التهاب الحلق وحكة عند الأطفال، على الرغم من أن التهاب الحلق العقدي قد يحدث في أي عمر ، إلا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى ومضاعفاتها،اطلب رعاية طبية فورية إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق.



كشف موقع هيلثي عن أسباب التهاب الحلق عند الأطفال







أسباب التهاب الحلق عند الأطفال



ينتج التهاب الحلق عن بكتيريا المجموعة A (GAS) ، والمعروفة أيضًا باسم Streptococcus pyogenes . إنه مرض شديد العدوى يمكن أن ينتشر بسهولة من شخص مصاب إلى آخرين من خلال الرذاذ التنفسي الذي يتم طرده أثناء السعال أو العطس.



قد يحدث الانتشار المباشر عن طريق مشاركة المشروبات أو الطعام أو الأشياء الشخصية أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة ، مثل مقابض الأبواب. يمكن أن يكون لمس الأنف أو الفم أو العينين بأيدٍ غير مغسولة بعد التعامل مع الأسطح الملوثة سببًا مهمًا للعدوى لدى الأطفال، قد يستغرق ظهور الأعراض من يومين إلى خمسة أيام من فترة الحضانة بعد وصول بكتيريا البكتيريا إلى الجسم.

الأطفال المصابون بعدوى نشطة ، بدلاً من حاملي العدوى بدون أعراض ، ينشرون البكتيريا للآخرين. عادة ، لا تكون عدوى البكتيريا معدية بعد 24 ساعة من بدء المضادات الحيوية أو بمجرد أن تنحسر الحمى.



عوامل مخاطر التهاب الحلق عند الأطفال

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وخمسة عشر عامًا هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الحلق. نادراً ما يصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات بالتهاب الحلق.

على الرغم من أنه قد يحدث في أي موسم ، فإن الشتاء وأوائل الربيع لديهم نسبة عالية من الإصابة بعدوى التهاب الحلق. تميل البكتيريا إلى الانتشار بين مجموعات الأشخاص على اتصال وثيق ، مثل الأطفال في المدرسة أو الرعاية النهارية .

علامات وأعراض التهاب الحلق عند الأطفال



تظهر الأعراض والعلامات التالية عند الأطفال المصابين بالتهاب الحلق .



ظهور مفاجئ لألم الحلق

ألم أثناء البلع

تورم اللوزتين

احمرار اللوزتين مع بقع بيضاء أو صديد

بقع حمراء صغيرة في سقف الحلق

رقة وانتفاخ في الغدد الليمفاوية في الرقبة

الصداع وآلام الجسم

الطفح الجلدي

حمى

الغثيان و القيء

ضعف الشهية

تظهر هذه الأعراض والعلامات أيضًا في أسباب أخرى لالتهاب الحلق ، مثل العدوى الفيروسية. قد تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات لتحديد سبب التهاب الحلق والبدء في العلاج بالمضادات الحيوية لالتهاب الحلق.

متى ترى الطبيب

إذا ظهرت على طفلك علامات وأعراض التهاب الحلق ، فاطلب رعاية طبية فورية. يمكن أن يساعد التشخيص في الوقت المناسب في التمييز بين التهاب الحلق والأسباب الأخرى لالتهاب الحلق عند الأطفال. يمكن أن يساعد أيضًا في تجنب أي مضاعفات محتملة لعدوى البكتيريا.



مضاعفات التهاب الحلق عند الأطفال



يمكن علاج التهاب الحلق عند الأطفال بالعلاج المناسب. ومع ذلك ، قد تنتشر عدوى بكتيريا الحلق غير المعالجة إلى أجزاء أخرى من الجسم لتسبب المضاعفات التالية .

خراج حول اللوزة

التهابات الجلد ، مثل القوباء

عدوى الدم (تعفن الدم)

التهاب الجيوب الأنفية

عدوى الأذن الوسطى (التهاب الأذن الوسطى)

التهاب الخشاء

يمكن أن يقلل العلاج بالمضادات الحيوية في الوقت المناسب من خطر حدوث مضاعفات.

قد تتفاعل الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي ضد البكتيريا مع أنسجة الجسم ، مما يؤدي إلى التفاعلات الالتهابية التالية

تحدث الحمى القرمزية أو القرمزية بسبب بكتيريا العقدية وتسبب ارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي أحمر فاتح والتهاب الحلق عند الأطفال.

التهاب كبيبات الكلى التالي للمكورات العقدية (PSGN) هو التهاب في الكلى يتطور بعد حوالي عشرة أيام من الإصابة بعدوى التهاب الحلق. يُلاحظ ظهور مفاجئ للبيلة الدموية (خلايا الدم الحمراء في البول) والبروتينية (بروتين في البول) في هذا المرض.

التهاب المفاصل التفاعلي التالي للمكورات العقدية هو التهاب المفاصل بسبب رد الفعل المناعي.

تعتبر الحمى الروماتيزمية من المضاعفات الخطيرة التي تصيب القلب وخاصة صمامات القلب، يمكن أن يسبب أيضًا المفاصل الرقيقة والعقيدات الجلدية.

نادرًا ما يؤدي التهاب الحلق العقدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية عند الأطفال ، مثل اضطرابات التشنج اللاإرادي واضطرابات الوسواس القهري. تسمى هذه الحالة PANDAS (اضطراب المناعة الذاتية العصبية للأطفال المرتبط بعدوى المكورات العقدية). ومع ذلك ، فإن العلاقة بين التهاب الحلق والاضطرابات النفسية تتطلب مزيدًا من الدراسات.

تشخيص التهاب الحلق عند الأطفال

غالبًا ما تستخدم الاختبارات التالية لتشخيص التهاب الحلق بعد الفحص البدني.

يتم إجراء اختبار مستضد سريع على مسحة الحلق ، وهذا يعطي النتائج في غضون دقائق.

يتم جمع مسحة من الحلق وإفرازات اللوزتين للثقافة ، وعادة ما تكون نتائجها متاحة في غضون يومين.

عادة ما تظهر أعراض مثل السعال والتهاب الأنف وتغيرات الصوت والتهاب الملتحمة وما إلى ذلك في التهاب الحلق الفيروسي. على الرغم من أن اختبارات المستضد السريعة تعطي نتائج فورية ، إلا أن مزرعة الحلق هي الاختبار الذهبي القياسي لالتهاب الحلق العقدي.

علاج التهاب الحلق عند الأطفال



يمكن استخدام الأدوية التالية لعلاج العدوى وتخفيف الأعراض ومنع مضاعفات التهاب الحلق عند الأطفال .

يمكن أن تقلل المضادات الحيوية عن طريق الفم من شدة التهاب الحلق ، وتمنع انتشاره ، وتقلل من خطر حدوث مضاعفات إذا تم تناولها في غضون 48 ساعة من المرض. البنسلين والأموكسيسيلين من المضادات الحيوية الشائعة الموصوفة.

يتم إعطاء مسكنات الأعراض مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين للألم والحمى. يجب تجنب الأسبرين لأنه قد يسبب متلازمة راي عند الأطفال.

بعد 24 ساعة من العلاج بالمضادات الحيوية ، يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة أو الرعاية النهارية إذا لم تكن هناك أعراض لأن العدوى ليست معدية بعد هذا الوقت. على الرغم من أن الأعراض تختفي ويشعر الطفل بالتحسن ، فمن الضروري إكمال دورة العلاج الموصوفة لتجنب التكرار والمضاعفات. استشر الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالة الطفل حتى بعد تناول المضادات الحيوية لمدة 48 ساعة أو يومين .

العلاجات المنزلية لالتهاب الحلق عند الأطفال

قد تساعد العلاجات المنزلية في تخفيف الأعراض عند بعض الأطفال. ومع ذلك ، يُنصح بتناول مضادات حيوية لعلاج التهاب الحلق بشكل كامل وتجنب المضاعفات المستقبلية.



قد تساعد العلاجات التالية في تخفيف الأعراض والمساعدة في التعافي بشكل أسرع، يمكنك تجربة هذه الإجراءات جنبًا إلى جنب مع العلاج الطبي.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة أثناء العلاج يمكن أن يساعد في الشفاء.

ابق رطبًا لتجنب جفاف الحلق الذي قد يؤدي إلى تفاقم التهيج وألم الحلق.

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ على تهدئة الحلق.

جرب الأطعمة سهلة البلع مثل الحساء والبطاطا المهروسة واللبن والبيض والحبوب المطبوخة والمرق وما إلى ذلك. يمكنك أيضًا هرس الطعام في الخلاط لتسهيل ابتلاعه.

تجنب الأطعمة الحارة والحمضية التي قد تهيج الحلق.

يمكن أن تكون الأطعمة الباردة مثل فواكه الفاكهة المجمدة والزبادي وما إلى ذلك مهدئة للحلق.

تجنب المهيجات مثل دخان السجائر والعطور وأبخرة عوامل التنظيف والدهانات ، إلخ.



الوقاية من التهاب الحلق عند الأطفال



قد تساعد النصائح التالية في منع الإصابة بالعدوى العقدية عند الأطفال.

اغسل يديك كثيرًا باستخدام الصابون والماء أو المطهر ذي الأساس الكحولي

تغطية الفم أثناء العطس أو السعال

لا تشارك العناصر الشخصية مع أفراد الأسرة المصابين

اغسل الأواني بالصابون والماء الساخن

قم بتطهير مقابض الأبواب والمقابض وما إلى ذلك بشكل متكرر

تساعد هذه الإجراءات الوقائية أيضًا في تجنب العديد من الإصابات الأخرى ، مثل الإنفلونزا و COVID-19. يمكن أن يؤدي تعليم تقنيات غسل اليدين وآداب التعامل مع السعال منذ سن مبكرة إلى حماية طفلك من الإصابة بالجراثيم وانتشارها.

يمكن أن يساعد التشخيص والعلاج في الوقت المناسب لالتهاب الحلق في تخفيف الأعراض وتقليل خطر حدوث مضاعفات. من الضروري إكمال دورة المضادات الحيوية بالكامل من أجل الشفاء التام. علم طفلك الخطوات الوقائية حتى يتمكن من حماية نفسه من العدوى حتى في المدرسة والرعاية النهارية