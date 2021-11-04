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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرص جديدة لـ مصطفى محمد.. جالاتا سراي يستضيف لوكوموتيف موسكو بالدوري الأوروبي

مصطفى محمد لاعب فريق
مصطفى محمد لاعب فريق الزمالك المعار إلى جالاتا سراي

يستضيف فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، في تمام الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

ويسعى فريق جالاتا سراي، لتحقيق الفوز على لوكوموتيف موسكو الروسي، في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى الدور المقبل.

 

على الجانب الآخر يطمح فريق لوكوموتيف موسكو، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام جالاتا سراي، للحفاظ على حظوظه، في تخطي دور المجموعات.

 

كان جالاتا سراي فاز على لوكوموتيف موسكو بهدف دون رد، في الجولة الماضية، من دور المجموعات.

 

ويتصدر جالاتا سراي ترتيب المجموعة الرابعة، في الدور الأوروبي، برصيد 7 نقاط، ويحل لاتسيو الإيطالي ثانيا بـ 4 نقاط، ومارسيليا الفرنسي ثانيا بـ 3 نقاط، بينما يتزيل لوكوموتيف موسكو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

فرصة جديدة لـ مصطفى محمد

كانت صحيفة “ أهابر” التركية،  ذكرت مؤخرا، أن فاتح تريم استقر على عودة مصطفى محمد، لتشكيل جالاتا سراي، أمام لوكوموتيف موسكو.

 

وأوضحت الصحيفة التركية، أن فاتح  تريم رفض الدفع بـ مصطفى محمد “أساسيا”، أمام غازي عنتاب، الأحد الماضي، في مسابقة الدوري التركي، بسبب الضغوط التي يعاني منها المهاجم المصري، بعد إهداره ركلة جزاء أمام بشكتاش.

 

أشارت الصحيفة، أن فاتح تريم، قرر منح مصطفى محمد، فرصة جديدة، لاستعادة تألقه مع الفريق.

يذكر أن فاتح تريم هاجم مصطفى محمد، عقب خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش، الأسبوع الماضي، بسبب إصراره على تسديدة ركلة الجزاء، رغم أنه ليس المسدد الأول في الفريق.

 

لكن تقارير صحفية تركية، أكدت أن مصطفى محمد اعتذر لـ مدرب جالاتا سراي، لتنتهي الأزمة.

وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي، في 18 مباراة، في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف.

 

جالاتا سراي مصطفي محمد لوكوموتيف موسكو الدوري الأوروبي فريق جالاتا سراي

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