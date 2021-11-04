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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشييع رسمي لـ جنازة الفنان السوري صباح فخري .. شاهد

جنازة صباح فخري
جنازة صباح فخري

بدأت منذ قليل مراسم تشييع الفنان السوري الراحل صباح فخري، وسط حضور عدد كبير من محبيه وأفراد عائلته التي حرصت على توديعه بأسى وحزن.

 

وكتبت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها بـ “فيسبوك”: "برنامج تشييع الفنان الراحل صباح فخري
يوم الخميس الموافق 2021/11/4
الساعة 9:30: مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق. 
الساعة 9:40: التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين.
وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.
الساعة 14:00: الوصول إلى مدخل مدينة حلب.
الساعة 14:10: التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.
الساعة 14:15: صلاة العصر وصلاة الجنازة.

هرم سوريا العظيم.. أول تعليق من ابن صباح فخرى بعد وفاته

سيرين عبد النور ناعية صباح فخري: الله يرحمك ويظل صوتك الجبار خالدا


يقيم الصلاة مفتي الجمهورية.
الساعة 14:30: التوجه إلى المقبرة الحديثة.
الساعة 14:45: الوصول إلى المقبرة الحديثة حيث يوارى جثمان الراحل الكبير.
التعازي في حلب: «6-9» مساءً في صالة الأمويين أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق في 4-5- 2021/11/6.

التعازي في دمشق: 5-9 مساءً في صالة دار السعادة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق في 2021/11/9,8 إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

يذكر أن نشر الإعلامي السوري ماجد العجلاني أول تعليق لابن الفنان الراحل صباح فخرى “طريف فخرى” وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك داخل مستشفى الشامى بسوريا.

وقال طريف فخرى عبر مقطع فيديو : “أرجو من جميع محبى صباح فخرى الدعاء لوالدي بالمغفرة والرحمة فهو يعد الهرم السوري العظيم .. والدى يظل حى وباقى فى قلوب جمهوره وعشاقه بفنه الراقى والذى قدمه عبر الزمان”.

 

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صباح فخري الراحل صباح فخري الفنان السوري الراحل صباح فخري نقابة الفنانيين السورين مفتى الجمهورية

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