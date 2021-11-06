مواصفات وأسعار فورد إسكيب موديل 2021 في الكويت

تعتبر سيارة فورد اسكيب موديل 2021 واحدة من أكثر السيارات الكروس أوفر التي تمتلك أسهم ومكانة كبيرة، في سوق الكويت، وذلك بسبب إمكانياتها المميزة وتصميمها الحديث بالإضافة لحجمها الكبير الذي يوفر الكثير من الراحة والرفاهية.

تتمتع السيارة فورد اسكيب موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يولد قوة 198 حصان، مع عزم دوران 240 نيوتن.متر، اما المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي، بقوة قدرها 250 حصان، 330 نيوتن. متر من عزم الدوران.

جهزت سيارة فورد اسكيب موديل 2021 بحزمة من الأمن والسلامة، مثل حزمة فورد Co Pilot 360 ومكابح الطوارئ، واكتشاف المشاة و النقط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي مع وظيفة التوقف والسير و وظيفة التمركز في الحارة المرورية، وحساسات الركن والقدرة على إيقاف السيارة تلقائيًا بشكل متوازي أو متعامد، المساعدة في التوجيه لتجنب الاصطدام الوشيك في حالات اكتشاف أجسام ثابتة.

تتوفر سيارة فورد اسكيب موديل 2021 بنظام صوت Bang & Olufsen بعشر مكبرات، راديو ستالايت، و نقطة اتصال Wi-Fi ، ونظام FrdPass المتصل، كما يسمح النظام بالوصول إليها عن بعد عبر الهاتف لفتح الأبواب أو إغلاقها أو تحديد موقعها أو حتى تشغيلها.

يحتوي طراز اسكيب بالعديد من التجهيزات الداخلية، من أبرزها شاشة بمقاس 12.3 بوصة، و شاشة عرض رأسية، نظام معلومات وترفيه SYNC 3 بشاشة 8 بوصة، وتدعم خدمتي أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، مع نظام صوتي B&O من 10 سماعات.

أسعار فورد اسكيب موديل 2021 الكويت :

الفئة الأولى S بسعر 6700 دينار.

الفئة الثانية SE بسعر8000 دينار.

الفئة الثالثة SE AWD بسعر11200 دينار.