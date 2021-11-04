تجديد تعيين هشام أنور عبد الرحيم نائباً لمدير مستشفى عين شمس التخصصي

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتجديد تعيين الدكتور هشام أنور عبد الرحيم محمد أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب نائباً لمدير مستشفى عين شمس التخصصي للشئون المالية والإدارية ، وذلك اعتبارا من 2021/11/15 ولمدة عام .

الجدير بالذكر أجرى أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي، بنجاح، أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة .

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي و أ.د. هشام أنور نائب مدير المستشفى التخصصي

وأوضح أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية نظراً لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى. كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى . و بذلك تتميز مستشفيات جامعة عين شمس بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .

وأضاف أ.د. محمود المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة ، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

و أشار إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءاً من virtual training ، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.